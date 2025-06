Aseguran que Wanda Nara habría tenido un acercamiento con un campeón del mundo: los detalles

“Ella volvió a su casa, agarró su celular, lo buscó en Instagram y le mandó un mensaje diciendo que lo había visto caminando por el barrio, que son vecinos y que, si él quería, le escriba”, siguió.

Acto seguido, explicó que el futbolista le habría mostrado el mensaje de Wanda a su pareja. “Agarró el celular y le mostró el mensaje a su mujer, que no dijo nada, solo se lo contó a sus amigas y personas de confianza”, detalló Sposato.

En el ciclo de Mariana Fabbiani remarcaron que no revelarían la identidad del jugador, sin embargo, afirmaron que se trataba de un titular del equipo en Qatar, que no ocupaba una posición defensiva y que su pareja sería una figura reconocida.

El sugerente y picante guiño de Wanda Nara a un ex desde Ibiza que hizo sembrar dudas

Wanda Nara disfruta de unos días a puro relax en Formentera, Ibiza, y subió varias imágenes a su cuenta de Instagram donde posó sexy en medio de un paso en barco en el mar.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, la mediática sorprendió con un guiño súper romántico a uno de sus ex al musicalizar de una manera particular un video con el increíble paisaje.

En medio de su paseo en yate, Wanda Nara eligió musicalizar el video con la canción Romántiko, que entonan su ex novio L-Gante y Emanero.

Elian Valenzuela y Wanda terminaron su relación hace un tiempo y el cantante de cumbia 420 inició un romance con la bailarina Rocío Clericuzio, con quien ya se mostró acaramelado en público.

La letra de la particular canción que eligió Wanda para contextualizar su historia dice: "Para dártelo todo a vos, nunca olvido ese momento que tu cara apareció... Para vos soy un romántico, aunque en la calle comenten lo contrario, sé que no le das bola a los comentarios, yo me quiero casar con vos en el barrio".

En medio del conflicto judicial por el divorcio con Mauro Icardi, Wanda disfruta de unos días de descanso en el exterior. ¿Guiño directo para su ex L-Gante?