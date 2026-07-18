La impactante postal de Úrsula Corberó y el Chino Darín antes de la final del Mundial 2026: así lo viven

Durante los primeros meses de vida de un bebé, el descanso suele convertirse en un verdadero desafío para los padres. En el caso de la pareja, además, el calendario del Mundial 2026 sumó un ingrediente extra, especialmente para el actor argentino. Es que varios de los encuentros disputados por la Selección Argentina tuvieron horarios complicados para quienes siguen los partidos desde España, donde el Chino reside junto a Úrsula Corberó desde hace varios años.

Ahora, toda la atención está puesta en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Este domingo 19 de julio, Argentina se medirá ante España en una final que promete ser histórica y que despierta una enorme expectativa a ambos lados del océano Atlántico.

Mientras los argentinos esperan que su selección pueda defender el título obtenido, los españoles sueñan con quedarse con la copa en un partido que enfrentará, nada menos, que a los países de origen de los dos integrantes de la pareja.

Así, más allá de quién resulte vencedor en el esperado encuentro, hay algo que parece estar asegurado en el hogar de Chino Darín y Úrsula Corberó: la celebración será inevitable, aunque seguramente llegará después de otra noche marcada por el Mundial y por las pocas horas de sueño que implica la llegada de un bebé.

Cuál fue la reacción de Úrsula Corberó después de que el Chino Darín mostrase el rostro de su hijo Dante

El Chino Darín y Úrsula Corberó atraviesan una etapa completamente nueva desde el nacimiento de Dante, su primer hijo, ocurrido el pasado 9 de febrero en Barcelona. En tanto, fue recién a fines de junio pasado cuando el actor compartió una tierna postal familiar que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La publicación fue realizada en el marco del Día del Padre, celebrado el 21 de junio en la Argentina, y mostró al artista argentino caminando por la calle con su bebé sujeto al pecho mediante un fular, mientras le sostenía cuidadosamente la cabeza.

Junto a la imagen, Darín escribió: “Una de padre en su día”. La publicación no pasó desapercibida para Úrsula Corberó, quien le dejó un cariñoso comentario: “Hola papurri”. Más tarde, al compartir la fotografía en sus historias, expresó toda su emoción: “Se me derrite el cora”.

La postal también recibió mensajes de distintos famosos. Joaquín Furriel escribió: “Bienvenido al club! Feliz día”, mientras que Benjamín Vicuña le dedicó: “Feliz día compañero”. Darío Barassi comentó: “El mejor rol y te queda pintado”, y Claudia Villafañe sumó: “Chino feliz primer día del padre! Beso grande a los 3!”.