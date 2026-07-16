"Ahora toca...": la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la final de Argentina contra España

En ese sentido, explicó que decidió mantener algunos detalles en reserva para no beneficiar al rival y anticipó que será un encuentro de máxima exigencia: "Va a ser un partido muy cerrado, el último esfuerzo de todos y habrá que sufrir. En las entrevistas que di durante estas semanas se me presentaron dos seres queridos muy importantes para Messi y me transmitieron un mensaje positivo sobre lo que viene. Ahora queda rezar y pedir por la Selección: a la Virgen de Luján, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Difunta Correa, al Gauchito Gil y a todos los santos".

Como suele ocurrir antes de los partidos decisivos, los hinchas también se sumaron al tradicional ritual de "anular la mufa". La frase, que se volvió un clásico en redes sociales durante los últimos años, funciona como una forma de contrarrestar cualquier comentario, predicción o señal que pueda interpretarse como una anticipación del resultado.