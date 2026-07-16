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"Ahora toca...": la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la final de Argentina contra España

Aristida, vidente que vaticinó el titulo en Qatar 2022 de la Selección Argentina dio su predicción sobre la final del mundo que enfrentará a la Argentina y España el próximo domingo.

16 jul 2026, 16:00
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Ahora toca...: la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la final de Argentina contra España

"Ahora toca...": la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la final de Argentina contra España

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"Ahora toca...": la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la final de Argentina contra España

Este Mundial estuvo marcado por un particular fenómeno que se instaló tanto en redes sociales como en los medios: la aparición de videntes, tarotistas y especialistas en predicciones que siguieron de cerca cada partido de la Selección Argentina y se animaron a lanzar sus propios vaticinios antes de cada encuentro.

Con cartas, lecturas astrológicas y supuestas señales, distintos personajes intentaron anticipar resultados, protagonistas y hasta posibles desenlaces de los partidos más importantes del torneo. A medida que el equipo avanzaba de ronda, la expectativa por conocer sus predicciones crecía y muchos hinchas seguían con curiosidad cada pronóstico, especialmente antes de los duelos decisivos.

Tras el triunfo ante Inglaterra por 2-1, la Selección quedó a un solo paso de la gloria y la expectativa por lo que pueda suceder en la final ante España no para de crecer. En medio de esa ilusión, entre los distintos vaticinios que comenzaron a circular en las últimas horas, apareció el de Aristida, una vidente que ganó reconocimiento por sus supuestos aciertos durante el camino del equipo de Lionel Scaloni hacia el título en Qatar 2022.

¿Quién ganará el Mundial 2026? ¿Argentina o España?

Respecto a quien será el campeón, anunció: "Felicitaciones a la Selección. Como anticipé en Qatar 2022 y también el triunfo épico ante Inglaterra, no voy a dar información técnica porque sería brindarle datos valiosos al rival".

En ese sentido, explicó que decidió mantener algunos detalles en reserva para no beneficiar al rival y anticipó que será un encuentro de máxima exigencia: "Va a ser un partido muy cerrado, el último esfuerzo de todos y habrá que sufrir. En las entrevistas que di durante estas semanas se me presentaron dos seres queridos muy importantes para Messi y me transmitieron un mensaje positivo sobre lo que viene. Ahora queda rezar y pedir por la Selección: a la Virgen de Luján, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Difunta Correa, al Gauchito Gil y a todos los santos".

Como suele ocurrir antes de los partidos decisivos, los hinchas también se sumaron al tradicional ritual de "anular la mufa". La frase, que se volvió un clásico en redes sociales durante los últimos años, funciona como una forma de contrarrestar cualquier comentario, predicción o señal que pueda interpretarse como una anticipación del resultado.

Foto: Reuter

     

 

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