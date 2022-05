La angustia de Mariano Martínez por no poder ver a su hija Alma

“Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza! Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R. ¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma”, relató el actor a través de Instagram.