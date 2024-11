La angustia de Oriana Sabatini al hablar de la ausencia de su tía Gaby en su boda: "Es triste"

En tanto, remarcó: “Si le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo”.

“Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”, confesó.

Sin embargo, reflexionó: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no queres estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", agregó.

Por último, aseguró que toda su familia se encontraba angustiada por la situación y negó estar al tanto de los motivos que llevaron a la tenista a tomar esta decisión. "Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”, sostuvo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala: la feroz interna familiar por 75 millones de euros

Paulo Dybala recibió una millonaria propuesta del club árabe Al Qadsiah por la suma de 75 millones de euros por tres años de contrato. Sin embargo, hace unos días el futbolista comunicó que decidió continuar en la Roma de Italia, donde tiene contrato vigente.

“Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la selección argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”, explicó el futbolista.

Lo cierto es que esta decisión de rechazar esa millonaria propuesta, según contaron en el ciclo A la tarde, América TV, desató una tremenda interna familiar entre Oriana Sabatini y la familia de la Joya.

Los hermanos del futbolista, Gustavo y Mariano, estaban muy entusiasmados con esta propuesta que recibió Paulo del fútbol árabe pero al parecer la postura de Oriana para que no la acepte y continuar en Europa pesó más, algo que habría deteriorado la relación familiar.

"Los hermanos estaban chochos, se refregaban las manos (por la propuesta del club árabe para Dybala), pero algo pasó: la punta del ovillo fue la ausencia de los hermanos de Dybala al casamiento. Culpan a Oriana de haber dicho: 'A Arabia no nos vamos, nos quedamos en Italia'", informó el periodista Diego Esteves.

Paulo Dybala continuará así en la Roma de Italia tras desechar la increíble propuesta económica del club árabe, lo que habría causado el enojo de sus hermanos con Oriana por influir de manera determinante en su decisión profesional.