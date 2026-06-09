Oriana Sabatini contó el traumático cuadro que atravesó embarazada y apuntó contra las críticas

“Durante cuatro meses me desperté todas las noches llorando por el dolor que tenía”, aseguró, al describir el nivel de sufrimiento que experimentó durante gran parte del embarazo.

Además, Oriana manifestó su frustración por la falta de respuestas concretas que encontró al consultar con especialistas. “Lo más desesperante es que vas a los médicos y te dicen: ‘Tomá un paracetamol’”, recordó, dejando en evidencia la impotencia que sintió frente a una situación que parecía no tener solución.

Otro de los puntos que destacó fue la escasa visibilidad que suelen tener estas experiencias dentro de los relatos sobre maternidad. Para ella, muchas mujeres atraviesan situaciones difíciles, pero pocas veces se habla públicamente de esos aspectos menos agradables.

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“Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo”, sostuvo, cuestionando la tendencia a mostrar únicamente las vivencias más felices de esa etapa.

Sus palabras generaron una fuerte discusión en redes. Mientras muchas usuarias compartieron historias similares y respaldaron su postura, otras consideraron inapropiada su manera de describir el embarazo. Frente a esos cuestionamientos, la esposa de Paulo Dybala decidió responder sin rodeos.

“Son unos hipócritas de mierda”, lanzó al referirse a quienes critican a las mujeres que cuentan experiencias alejadas de la imagen idealizada de la maternidad.

En ese sentido, también reflexionó sobre lo que considera una contradicción social. “La gente se llena la boca hablando de que las mujeres tengamos voz, pero cuando una mujer cuenta algo que no encaja con lo que esperan escuchar, la critican”, señaló.

Por último, dejó en claro que el sufrimiento físico que atravesó no modifica en absoluto el amor que siente por su hija. “Mi experiencia no es proporcional al amor que le tengo a Gia”, explicó. Y cerró con una frase que conmovió a muchos de sus seguidores: “Si tuviera que pasar diez veces más por ese dolor para llegar a ella, lo haría”.

Con su testimonio, Oriana Sabatini volvió a poner sobre la mesa una discusión que genera cada vez más eco: la necesidad de hablar de las distintas formas de vivir la maternidad y de visibilizar experiencias que muchas veces quedan fuera de los relatos más idealizados.

Oriana Sabatini en Olga responde críticas- captura

Por qué Oriana Sabatini no muestra el rostro de su hija Gia

Claramente la llegada de su hija marcó un antes y un después en la vida de Oriana Sabatini, quien atraviesa una etapa cargada de descubrimientos, desafíos y nuevas emociones. Desde el nacimiento de Gia, la cantante comparte algunos aspectos de su experiencia como mamá, una vivencia que define como profundamente transformadora.

Ya la artista había hablado sobre el fuerte vínculo que construye día a día con la pequeña y la felicidad que le genera acompañarla en cada aprendizaje. “Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso”, expresó en abril, al referirse a esta nueva realidad familiar.

En tanto, en una charla con Puro Show (El Trece) a fines de abril pasado, Oriana también explicó uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: la decisión de no exponer públicamente a su hija. Según detalló, se trata de una elección tomada junto a su pareja y vinculada exclusivamente al deseo de protegerla durante sus primeros años de vida.

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“Lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, sostuvo al ser consultada sobre el tema.

Además, profundizó sobre la sensación que le genera la atención que suelen recibir los bebés en distintos ámbitos. “¿Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo como que se acerca así y…?”, comentó, dejando entrever cierta incomodidad frente a esas situaciones.

En medio de este proceso, el respaldo de Catherine Fulop ocupa un lugar central. La actriz acompaña de cerca a su hija y colabora activamente en el cuidado de la pequeña. “Mi madre de hecho está acá cuidándomela, porque está acá mi hija”, contó Oriana, antes de reconocer: “Increíble mi mamá. No podría hacerlo sin ella, creo”.

Sin embargo, también dejó en claro que desea construir su propia experiencia como madre. “Sí, me respeta. Yo también le he dicho: ‘Mirá, también déjame hacer, quiero ver, equivocarme, probar. Esta es mi experiencia, la quiero vivir yo’”, concluyó.

De esta manera, la artista reafirmó que la decisión de preservar la imagen de Gia responde a una convicción personal, atravesada por el cuidado, el aprendizaje y el deseo de transitar la maternidad según sus propias reglas.