El increíble error de Lizy Tagliani al comprar la camiseta de la Selección a su hijo: "Trava de las de antes"

Ahí, con su habitual humor, la conductora comentó: “Claro, me olvidé que antes que mami, fui una trava, pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short espectacular que le quedaba espectacular”.

“Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava! No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta. No, de las otras”, continuó divertida.

Eso dio paso a que contara qué error cometió al comprar la camiseta: se confundió con la de un club y fue su marido Sebastián Nebot quien le avisó de su equivocación.

"Veo un local todo celeste y blanco y arriba decía La acadé, yo fui y se lo compré. Y acá está, se lo muestro a Sebastián re contenta, le muestro una foto, y bueno, ahí me explicó todo”, cerró entre risas Lizy Tagliani quien terminó comprando la camiseta de Racing y no de la de la Selección.

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La pregunta íntima de Moria Casán sobre Messi que sorprendió a todos

Moria Casán se animó a hacer una consulta sin vueltas sobre Lionel Messi y Nazarena Di Serio reaccionó al instante con una ocurrencia que generó una ola de risas en el estudio.

La conductora de La mañana con Moria (El Trece) lanzó una pregunta tan inesperada como provocadora, generando de inmediato la reacción de sus compañeros de programa.

“¿Será verdad, esto es un secreto a voces, que Messi es muy dotado?”, consultó la One. Y Nazarena Di Serio con seguridad respondió: “Sí. Dicen que sí porque hay un video”.

La artistsa reaccionó divertida y comentó: “Mirá cómo sale la chiquitita”, destacando la velocidad con la que la panelista había tomado la palabra.

Y María Fernanda Callejón se sumó a las bromas por el desopilante momento al aire y comentó ante la rápida intervención de su compañera: “¡Terrible! Vino de la pantalla corriendo hasta acá para contestar”.