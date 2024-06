La angustiante confesión de Estefanía Pasquini sobre el miedo que siente por la salud de Alberto Cormillot

“Hay una realidad, cuando fue el golpe nada más, yo ya lo vengo diciendo. Yo pasé con él un montón de internaciones con cáncer, fiebre de causa desconocida, con el bebé chiquito, dando la teta, yendo y viniendo y viniendo a laburar. La pasé muy mal y dije: ‘ay, qué bueno que esto es un golpe nada más, que no era una enfermedad’”, indicó Estefanía.

“Después pasaron otras cosas y ahí me empecé a preocupar y tuve mucho miedo, porque la realidad es que cada vez que le pasa algo, yo me encierro con él en la clínica donde esté internado”, añadió la nutricionista, que aseguró que en un principio estaba “asustadísima”.

“Llamamos al médico, que no sea un neumotorax, que no sea esto… Tenía terror a cualquier cosa, cuando ya nos dijeron se rompieron (las costillas), listo, no pasó más que esto, ya está. Lo que pasa es que después me preocuparon otras cosas”, contó Pasquini.

“Estefi, ¿vos vivís con miedo respecto a eso? Por el hecho que estás con un hombre que es mucho más grande, que si bien se lo ve super bien a tu marido, es un hombre super saludable, lo conocemos”, le preguntó Mariana Brey.

“El miedo fue cambiando. Antes de tener a Emilio, no, no me daba cuenta tampoco de la diferencia de edad, ni nada porque la llevamos a la par. A veces, hasta me daba vergüenza a mí decirle que estaba cansada porque él seguía”, se sinceró.

Pero resaltó que los temores volvieron cuando nació el hijo de ambos. “Cuando nació Emilio, es como que me lo tomé de otra manera, ahí como que caí con otra cosa, pero seguimos. No puedo vivir con miedo, pero cuando pasan cosas determinadas, ahí sí, me da un poco de miedo, después volvemos a la normalidad”, cerró Pasquini.

La emoción de Estefanía Pasquini por el primer año de Emilio, el hijo que tuvo con Alberto Cormillot

En septiembre del 2022, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini que celebraron el primer año de Emilio. Ese mismo día bautizaron al pequeño.

El hijo menor de Alberto Cormillot fue acompañado por sus familiares y amigos y la mamá del menor, Estefanía Pasquini, dejó un emotivo mensaje en Instagram.

"Hoy fue un día muy especial, hoy cumple su primer año Emilio y lo bautizamos en esa iglesia donde fuimos a pedir tanto por el, costó mucho y acá está, un año de ese día que le dije a @drcormi "siento la panza un poco dura, vayamos a ver si esta todo OK" ... Llegamos y me hicieron sacar la ropa para ir a quirofano, esa panza dura eran contracciones", escribió la nutricionista.

Y agregó: "No puedo explicar con palabras lo que significa para mi tener esta familia, tener este hijo y marido, todo lo que tuvimos que pasar para por fin hoy tener está familia, costó pero valió la pena, todo vale por ellos y esto que somo y tenemos. Siempre digo, me dijeron "va a ser imposible que seas mamá" pero no nos importó y acá estamos con este bebito que nos regala sonrisas sin fin todos los días, con su dulzura, sus locuras y diversión. Emilio es todo en mi vida y más, esta familia es todo para mi. El mejor año de la historia".

Por su parte, Alberto Cormillot también escribió unas palabras en su cuenta de Instagram: "Feliz cumpleaños, Emilio! Ayer Emilio cumplió un año y lo festejamos con su bautismo y con una fiesta rodeados de las personas que más queremos, nuestra familia y amigos cercanos ¡Gracias por acompañarnos en este día especial!".