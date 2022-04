La angustiante despedida del nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos

El hotel de los famosos

Y fue Rodrigo Noya quien ganó el desafío, quedando así eliminado Nico Maiques a tan sólo una semana de haber ingresado a El Hotel de los Famosos. Así fue que 'la ardilla', tal como Alex Caniggia apodó al ex Agrandadytos, sostuvo “Creo que gané porque puse mucha energía, estuve relajado y vine concentrado. Sé que el juego de la H tiene exigencia física, pero acá tenés que estar más tranquilo sino te juega una mala pasada”.

Al tiempo que pudo verse cómo Sabrina Carballo y Matilda Blanco le dedicaron las más tiernas palabras a Nico antes de dejar el hotel, quien no pudo evitar quebrarse de la emoción. “Gracias a cada uno de ustedes, los quiero y siempre fueron muy cálidos. Amé charlar con ustedes. Gracias por tanto amor, chicos”, alcanzó a decir ya quebrado en llanto antes de entregarle a Pampita la tarjeta del hotel como símbolo de su salida del juego.

Una figura regresó a El hotel de los famosos y sorprendió a sus compañeros

Después de recibir la noticia de que debía abandonar El hotel de los famosos (El Trece), Silvina Luna recibió el alta médica y pudo volver con sus compañeros al reality.

Al verla ingresar, todos los concursantes compartieron su sorpresa y alegría con una cálida bienvenida a Silvina, quien permaneció cinco días internada en el Hospital Italiano.

“Volví recargada”, atinó a decir la joven, con una sonrisa plasmada en su rostro por esta nueva etapa. Y sobre su cuadro, agregó: “Me pusieron sueros. Me fui de acá al hospital y del hospital a acá sin escalas”.

“Voy a volver con otros cuidados, que -por ahí- las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo. Tienen que ver con más hidratación, con comer sin sal, con alinearme más con las comidas y con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio”, continuó.

Y cerró: “También no tomar sol y varias cositas, pero bueno. Me cambiaron la medicación, me van a ver la cara hinchadita estos días, por eso”.