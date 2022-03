La antigua traición amorosa de La China Suárez a una amiga

Embed

"La China le hizo lo mismo a otra amiga famosa que no salió al aire. Lo que hizo con Icardi se lo hizo a otra amiga muy famosa del medio, que no voy a decir el nombre. Fue hace unos años", lanzó la panelista el miércoles al aire sorprendiendo a sus compañeros.

"Ella sigue siendo amiga, no se peleó por el pibe. para ella era más fuerte la amistad", aclaró al instante Berardi. A lo que Ángel de Brito luego de pensar unos segundos deslizó el nombre en cuestión: "¿Del Cerro? (María del Cerro)", preguntó el conductor. A lo que Estefanía sonrió y asintió con su cabeza. "Nacho y Mery salían y apareció La China", resumió Angel.

estefania berardi.jpg

Paula Chaves habló de su pelea con la China Suárez

Paula Chaves era amiga tanto de La China Suárez como de Zaira Nara, hermana de Wanda Nara. Mucho se dijo que en cuanto Chaves se enteró de la jugada de La China, se puso del lado de las Nara y le habría dicho en la cara a la ex de Vicuña unas cuántas cosas.

Ante las cámaras de LAM -el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV- pudieron charlar de la cuestión precisamente con Paula Chaves.

Fue así que el cronista del canal del cubo le consultó sin titubear: “Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, a lo que Chaves confesó sincera: “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda".

Embed

“Trabajé muchos años haciendo Este es el show, donde se tocaban estos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que me incomoda hablar del otro, opinar sobre su vida. Como que no me siento cómoda ahí”, explicó.

Y explicó: "No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema".

Por último, y refiriéndose a la mencionada pelea con La China Suárez, Paula Chaves se limitó a aclarar: “No estoy enojada ni mucho menos, no me peleé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan", y remarcó enfática “Yo no le dije soret… a nadie".