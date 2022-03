Quién es el novio de Estefi Berardi, la nueva integrante de LAM

Berardi dio algunos detalles de su carrera y de su presente sentimental.

"Está bien que no me conozca. Lo tomo como de quién viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las cosas que dice de todo el mundo. Barbaridades, que me parecen un horror", mencionó la angelita.

"'La novia de...', dijo", señaló Ángel. "Por eso, no me conoce. Yo tengo novio. Y él dice que una mujer solo crece por poner su cuerpo. Tampoco es tan fácil esta profesión. No es que por acostarte con alguien, te van a dar un lugar", siguió la panelista.

Berardi recordó que estuvo en Combate, donde fue compañera de Flor Vigna y Mica Viciconte, fue bailarina de Diego Torres y notera en un canal de música.

¿Quién es el novio de Estefi Berardi?

Ángel de Brito quiso saber sobre el presente sentimental de la nueva angelita, Estefi Berardi.

"¿Quién es tu novio?", le preguntó el conductor. "No es del ambiente. Es un desconocido", manifestó la joven.

Enseguida, todas sus compañeras empezaron a indagar sobre el joven en cuestión.

"¿Cómo se llama?", indagó Yanina Latorre. "Se llama Mauricio", precisó Berardi.

"¿A qué se dedica?", retrucó la rubia. "Se dedica a la política", añadió la ex Combate.

Ante la insistencia de sus compañeras, Berardi reveló que su pareja es el subsecretario del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Colello.

stefi.jpg Estefi Berardi y su novio, Mauricio Colello.

En pocos minutos, las angelitas lo buscaron en las redes y dieron su veredicto: "Es re buen mozo".

"Me re banca. Le encanta lo que hago y me felicita", destacó la angelita.