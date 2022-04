La carta de Silvina Luna que emocionó a Martín Salwe en El hotel de los famosos

Todo comenzó cuando el locutor se acercó a la rosarina y le acercó un papel y una lapicera mientras la actriz compartía la mesa con Alex Caniggia, Imanol Rodríguez, Chanchi Estévez y Lissa Vera.

“Escuchá, te dejo acá un papel y una lapicera, lo que te voy a pedir por favor es que me escribas algo lindo porque estoy medio sensible”, le dijo Martín Salwe. "¿Estás romanticón?”, le preguntó ella. “No, pero me siento más o menos”, se sinceró él.

Embed

“Bueno, dale, dejá que me inspire”, le dijo Silvina. Luego de unos instantes, se acercó a él y le dio lo que había escrito en un papel. Ahí el locutor se sorprendió: “¿Esto lo escribiste vos?”, le preguntó Martín visiblemente emocionado. “¿De cinco años no? ¿Muy infantil?”, indagó ella.

“¿Vos te esperabas algo más?”, intervino Imanol. “No, mucho menos”, se sinceró Salwe. “¿Estás emocionado?”, le preguntó entonces Silvina. “Poquito rojo, anodadado”, cerró Salwe.

Luego, en cámara, Martín reconoció: “Siento cosas. Hoy con Silvina somos amigos con derecho a roce profundo”.

silvina luna.jpg

Qué dijeron Silvina Luna y Martín Salwe de su noche en la suite de El hotel de los famosos

Tras conocerse las imágenes de la apasionada noche, Silvina Luna y Martín Salwe reflexionaron en cámara de lo que sintieron en ese momento de intimidad en el reality El hotel de los famosos.

"Ahí calentita, un poco de cariño. La estoy pasando muy bien, como que a medida que fue pasando la noche fui sintiendo una comodidad, me fui aflojando y también me permití recibir cariño, cuchara..", precisó la actriz.

"No te puedo explicar la piel que tiene. Cuando gira y se pone acá en el pecho, oh... No me imaginé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, acariciar, pero no", se sinceró Salwe.