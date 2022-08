La chicana del Kun Agüero a Rodrigo de Paul por su romance con Tini Stoessel

"Yo con Rodri me peleaba porque me decía de 'La Academia' y yo le decía que era del Rojo por el Kun", comentó Luis Suárez sobre la intimidad del vestuario que compartió con ambos jugadores argentinos.

Entonces, el Kun le contestó: "¿Rodrigo De Paul qué quiere? Pará. Está con la Tini Stoessel, que deje de joder", chicaneando al mediocampista por su gran conquista.

Esto se suma a los dichos del ex jugador de la Academia que contó que entre sus compañeros, y las mujeres de la Selección, recibieron de buena manera a la joven cantante.

La llegada del delantero uruguayo Luis Suárez a Nacional revolucionó el fútbol sudamericano. La incorporación del futbolista de elite a la modesta liga charrúa lo puso en el centro de todas las miradas.

La curiosa charla de Luis Suárez con Sergio Agüero

Luego del bombazo mundial en el que el delantero Luis Suárez anunció su vuelta a Nacional de Uruguay tras 17 años en el fútbol europeo, este sábado en una distendida charla junto a Sergio "Kun" Agüero en su stream de la final de la Community Shield confesó ser hincha de Independiente.

Todo comenzó cuando el argentino le comentó al uruguayo que hinchará por Nacional, siendo que el exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid continuará su carrera ahí.

Fue en ese momento cuando Suárez compartió una anécdota con Rodrigo De Paul, quien surgió de Racing -rival eterno del rojo- y confesó: "Yo con Rodri me peleaba, porque me decía `la Academia, la Academia´, pero yo le decía `no, yo soy del Rojo por el Kun´".

Lo cierto es que, más allá de la humorada y la confesión, el delantero es hincha de Nacional, club al que retornará tras una larga carrera por el fútbol europeo.

Aunque un dato curioso es que hace un tiempo, el propio Suárez admitió que tenía simpatía por San Lorenzo: "Siempre dije que desde chico agarré la época que ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época".

Por lo pronto, en las redes sociales varios hinchas de Independiente comenzaron una movida para que Luis Suárez vista la camiseta con la que brillaron otros coterráneos como el “Cebolla” Rodríguez, Martín Campaña y Diego Forlán.