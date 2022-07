Peligra la participación de Rodrigo De Paul en el Mundial por una denuncia penal

Embed

El panelista indicó que si la modelo acciona judicialmente podría poner en riesgo la participación del jugador en el Mundial. "La persona que me escribe me advierte que corre riesgo el futuro de Rodrigo de Paul en el Mundial después de lo que fue la estrategia de De Paul al salir a hablar", añadió el columnista.

Por último, Vázquez reveló que se comunicó con el abogado de ex de De Paul. "Hablé con el Dr. Ignacio Trimarco, el abogado de Camila. Le consulté con qué tendría que ver la demanda penal que evalúa Camila. Me aclara que no tendría que ver con una cuestión de violencia. No hubo una situación de violencia, peri sí me dijo que ellos pidieron medidas probatorias por la división de vienes. Quieren saber dónde están esos bienes y si están declarados o no. Va a depender de esas pruebas, si aparece alguna irregularidad", sentenció.

image.png

"Tini está podrida", el mensaje bomba que recibió Flor de la V tras los dichos de Rodrigo de Paul sobre Camila Homs

Este jueves, Rodrigo de Paul habló con América Noticias Mediodía desde Madrid y se refirió a su noviazgo con Tini Stoessel y su separación de Camila Homs. "Quiero proteger a Tini", remarcó.

La estrella de la Selección aclaró que el vínculo con la ex chica Disney va sobre rieles. "Nosotros estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas erróneas, mentiras que no tienen sustento. Ojalá sigamos así, estamos bien", indicó el futbolista sobre su romance con la cantante.

De Paul también hizo alusión al las versiones sobre el inicio del romance con su novia. "Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia y yo no la conocía a Tini, cosas que se pueden comprobar, ella no pisó Italia ni yo Argentina", sostuvo.

Por último, el jugador dejó entrever que la ruptura con Homs no fue por una infidelidad. "Con Camila nos separamos en buenos términos, buscan un morbo pero todas las parejas se separan. Hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Queríamos mantener una buena relación por nuestros hijos", sentenció.

image.png

Flor de la V contó detalles de la interna entre Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs

Después de ver la nota de Rodrigo de Paul en América Noticias Mediodía (América TV), Flor de la V abrió Intrusos con información fuerte sobre la interna entre el jugador, su nueva pareja, Tini Stoessel, y Camila Homs.

Según contó la conductora del programa de espectáculos, la intérprete de "Miénteme" estaría muy afectada por los rumores que señalan que ella habría iniciado su romance con el futbolista mientras él aún estaba con Camila Homs.

"El papá de Tini, Alejandro Stoeesel, está con el grito en el cielo porque se cansó que manchen el nombre de su hija", expresó Flor de la V, que habló con una fuente irrefutable, cercana a la pareja del momento.

De Paul habría decidido hablar para tratar de calmar los ánimos y dejar en claro que su historia comenzó cuando ya estaba separado de Camila. "Quieren solo notas blancas para Tini. Por eso, lo mandaron a hablar a él, que frene todo", añadió la conductora de Intrusos, mientras seguía leyendo los mensajes que le llegaban a su teléfono.

Al finalizar, Flor reveló que lo que su fuente le confió que la estrella del pop no puede ni ver a la ex del jugador, Camila Homs. "Tini está podrida y muerta de celos, Rodrigo no sabe qué hacer", concluyó.