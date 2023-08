La China Suárez y el recuerdo sobre Nicolás Cabré que más la conmueve

La cuenta en la red social etiqueto a la China en una escena de la tira donde se la ve actuando con el actor en la ficción y se trataba de una divertida escena.

En el video en particular se ve a Cabré como en un rol de jurado y puntuando a la China con un inapelable dos. "Un dos Axel, un dos...", cuestiona ella.

"El rigor es la madre de todos los éxitos", contestaba el actor. "No, pero no me importa", decía ella sorprendida por la calificación.

Cabe recordar que el amor entre los dos nació cuando se conocieron allí y surgió en medio de rumores de escándalo ya que Cabré se encontraba antes en pareja con Eugenia Tobal, quien también integraba ese elenco.

Nicolás Cabré abrió su corazón al hablar de su relación con su hija Rufina y la China Suárez

El lunes Nicolás Cabré abrió su corazón en el living de Noche al Dente, América Tv, y se refirió al amor incondicional que siente por su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

"Comparto todo lo que puedo. Es mi compañerita. Ella es la personita más especial del planeta. Y está al lado mío y sabe cuándo no puede hablar y a lo mejor está acá y te dice 'shhh, tienen que grabar'. Y yo trato de acompañarla en todo lo que hace, de estar, en los actos. Es lo más importante de mi vida", aseguró.

"Yo no me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va a natación. Yo quiero estar y quiero acompañarla y apoyarla en todo lo que hace", sostuvo.

"Esa pregunta de si yo realmente disfrutaba de lo que estaba haciendo en el trabajo me la hice muchas veces, me la sigo haciendo. A veces no la puedo responder. Y Rufi es lo que hace que me levante temprano para llevarla al colegio y esperarla cuando sale y poder ir a tomar la merienda. Es lo que me da felicidad para la noche llegar al teatro y no tener que hacerme esa pregunta. Necesito todo eso para sentir que soy feliz y que puedo repartir", expresó.

En otra parte de la entrevista, el conductor Fer Dente le preguntó por la buena relación que tiene con su ex, la China: "Nosotros siempre lo tuvimos claro, desde el minuto uno. Acá no importa nada más que Rufina. No hay nada más importante que los nenes. Se traspasa para todo: para Amancio, para Magnolia", dijo Cabré.