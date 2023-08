Nicolás Cabré abrió su corazón al hablar de su relación con su hija Rufina y la China Suárez

"Yo no me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va a natación. Yo quiero estar y quiero acompañarla y apoyarla en todo lo que hace", sostuvo.

"Esa pregunta de si yo realmente disfrutaba de lo que estaba haciendo en el trabajo me la hice muchas veces, me la sigo haciendo. A veces no la puedo responder. Y Rufi es lo que hace que me levante temprano para llevarla al colegio y esperarla cuando sale y poder ir a tomar la merienda. Es lo que me da felicidad para la noche llegar al teatro y no tener que hacerme esa pregunta. Necesito todo eso para sentir que soy feliz y que puedo repartir", expresó.

En otra parte de la entrevista, el conductor Fer Dente le preguntó por la buena relación que tiene con su ex, la China. "Nosotros siempre lo tuvimos claro, desde el minuto uno. Acá no importa nada más que Rufina. No hay nada más importante que los nenes. Se traspasa para todo: para Amancio, para Magnolia", dijo Cabré.

"Después, uno puede estar de acuerdo o no, nos podemos llevar mejor, o entendernos más o menos, y yo lo digo siempre: es mi familia. La China y todo su mundo, su madre y su hermano Agustín son mi familia", admitió.

Embed

Nacho y La Tora se sinceraron acerca de su relación y revelaron si tendrían una pareja abierta

Los ex participantes de Gran Hermano, Nacho Castañares y Lucila Villar, mejor conocida como La Tora, fueron los últimos invitados de la semana a Noche al Dente (América) y revelaron cuestiones íntimas de la pareja, entre ellas, si estarían dispuestos a tener una relación abierta.

Todo se dio en la clásica de sección de Cartas Ardientes cuando a Nacho le tocó elegir una de las tarjetas y en la que seleccionó figuraba la pregunta "¿Crees en la monogamia?".

“Pará, primero quiero preguntar porque tengo un problema. ¿La monogamia qué es? ¿Solo dos?”, preguntó el joven confundido antes de dar su respuesta. "Ay Nacho...", deslizó Fer Dente.

La Tora y Nacho en Noche al Dente

"Si, es relación de dos", afirmó La Tora. “Claro, yo se que sos de una generación moderna pero monogamia es como casi todo el mundo, uno, uno, juntitos, juntitos”, sumó el conductor.

"Listo, creo", contestó finalmente Nacho y entonces Fer Dente indagó: “¿No están para una pareja abierta?”. Inmediatamente ambos negaron al unisonó y el conductor decidió dar un mensaje sobre el tema para los televidentes.

“Está muy bien respetarlo porque uno a veces en este momento se ve medio arrastrado, y no todo el mundo puede querer todo el tiempo”, cerró.