La China Suárez habría sido desalojada de su casa de Pilar

Sin embargo, otro rumor habla de que se produjo un robo en el barrio y a la China le dio miedo y decidió tomarse unos días. "Parecería que entraron a robar en el barrio de la China, pero la idea era entrar a la casa de ella. Sería por esto que la China anda haciendo tour por los hoteles", publicaron desde la cuenta de Instagram Gossipeame.

"Me dijeron que es amorosa, súper simpática, lo cual me sorprendió. No me lo mandó su vieja, así que no arranquen con esas maldades jaja. El viernes a la tarde noche ingresó al Hilton de Pilar con Rufina y el sábado a la tarde, Vicuña alcanzó a Magnolia y Amancio. Se quedó hasta hoy a la mañana y se retiró con sus hijos", explicaron en ese posteo.

china.jpg China Suárez

La respuesta de la China Suárez en medio del escándalo millonario con Benjamín Vicuña

Salió a la luz el mega problema íntimo que atravesaron la China Suárez y Benjamín Vicuña por un préstamo millonario que le hizo el actor a su ex.

"Benjamín le dejó la casa que compraron en Chacras de Murray, en Pilar, a nombre de La China, pero además le prestó 100 mil dólares para refacciones", contó Yanina Latorre.

La actriz le habría dicho al chileno que iba a vender un departamento para poder pagarle esa suma, pero no lo hizo y se la debe aún hoy. Además, la mayor parte de la casa la refaccionó con canjes y eso habría enojado al chileno.

En medio de todo esto, la China -que fue mostrando los cambios de su casa en las redes- hizo una insólita publicación. Con una foto de un pedacito de ventana y una canción de Jorge Drexler, la actriz mostró la cortina blanca que le dieron también de canje haciendo enojar más a la familia de Vicuña.