La China Suárez reveló por qué no cree en el amor y le tiró un tremendo palito a sus exparejas

Sin embargo, eso no fue todo y sumó con emojis de una cara con la lengua para afuera y otra sonriendo: “Después me acuerdo de que todos mienten y se me pasa”.

No es la primera ver que Suárez escribe en sus redes sobre los vínculos amorosos. Hace unas semanas, la mamá de Rufina, Amancio y Magnolía había escrito: “No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”.

china suárez_historia.jpg

El insólito método que utiliza la China Suárez para curar el dolor de cabeza

La China Suárez suele ser muy activa en sus redes sociales y comparte diferentes episodios de su vida cotidiana. De hecho, el último fin de semana les contó a sus seguidores cómo un lagarto le mordió el dedo en el jardín de su casa.

Ahora, la actriz, a través de sus historias de Instagram, reveló el método que utiliza para aliviar el dolor de cabeza.

Sobre una foto de ella metida en la pileta con una bikini color marrón, escribió: “Hoy se me partía la cabeza, fui a entrenar y chau dolor. Ojalá haberlo descubierto antes”.

"¡Feliz semana para todos!", agregó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Por otro lado, horas atrás, su expareja, el papá de Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña, contó en Desayuno Americano (América TV) de qué manera saludó a la China por el Día de la Madre. “Me comuniqué con las madres de mis hijos (Pampita y Suárez), como siempre para agradecer el rol fundamental y cómo lo ejercen con amor, con empatía, con cariño, con dedicación”, aseguró el actor.