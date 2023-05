La China Suárez se mostró con su supuesto nuevo novio y arrojó una frase inesperada 

Se trata del ejecutivo de Star+ que estuvo a cargo del programa que la China hizo en Qatar antes del Mundial para la plataforma de streaming.

Luego, el panelista de Mañanísima agregó: "Estaba Juan Manuel Cativa, que es su peluquero". "En esa mesa también había un productor musical muy importante. Ella está totalmente decidida a volcarse al mundo de la música", concluyó Pampito sobre la reunión laboral clave de China Suárez.

Y en las últimas horas, la China Suárez se puso picante en las redes y compartió una foto con Rodo Lamboglia, en medio del viaje que realizan juntos.

“Mi amante, que no puedo blanquear por pantalla. Se vienen cositas”, escribió de manera llamativa junto a la postal donde también aparecen Juanma Cativa -su estilista- y Tomás Talarico, el director de una distribuidora de música.

China Suárez

La filosa frase de la China Suárez contra su ex amiga Paula Chaves: "Me falló..."

Es sabido que la China Suárez tuvo sus diferencias con quienes ahora son sus ex amigas: Paula Chaves, Zaira Nara y Gimena Accardi. Recientemente la actriz de Objetos publicó en una historia de Instagram una frase filosísima que parecería ser para Paula.

En su momento, la China había revelado en una entrevista: "Ya no tengo amigas mala leche, pero he tenido. Me pasaba un montón y yo me re angustiaba. La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu, que me decía: '¿No te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?' Y yo le decía: 'No, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios... Te sentís leproso, literal. Pero era en un momento de vulnerabilidad, sos más chico. Y qué se yo, me angustiaba".

La amistad con Accardi terminó hace varios años cuando falleció Santiago Vázquez, el hermano de Nico Vázquez. Según la pareja (Vázquez y Accardi), la actriz de El hilo rojo no había estado presente en ese momento tan delicado y doloroso, así que prefirieron no continuar la relación con ella. Zaira Nara y Paula Chaves, por otro lado, se habrían peleado con la ex de Rusherking por haber tenido un romance con Mauro Icardi, pareja de Wanda Nara.

Al respecto, Chaves había dicho sobre la pelea con su amiga: "La verdad es que estoy harta de ver mi cara en las notas cuando ella, que capaz no sabe qué decir, responde que se quedó con las amigas que le importaban... automáticamente se lo asocia conmigo. Prefiero no hablar. Para mí es algo que ya está. No quiero decir nada porque después veo mi cara y me da taquicardia, la paso mal, lo sufro. En algún momento, cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional, diré como fue todo, la verdad. No quiero alimentar eso de 'me quedé con mi círculo íntimo', no. Igual nunca fui parte de ese círculo en verdad...". Pero, hace unos días, la conductora de Pasaplatos (El Trece), se refirió a una posible reconciliación con Suárez: "Nunca se sabe en la vida".

La China Suárez subió ahora en sus redes sociales una frase ¿dedicada para Paula Chaves? "Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mirá si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida", publicó.