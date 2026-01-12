El mensaje de madrugada que recibió Graciela Alfano de Mauricio Macri tras su separación de Juliana Awada

La sorpresa fue inmediata. "¿Qué?", exclamó Calabró. Alfano aclaró con humor: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wi-fi, pero yo lo recibí a esa hora".

La actriz continuó: "Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

Luego relató cómo fue el intercambio: "Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: 'No, soy yo' y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana", contó.

Por último, Marina Calabró le preguntó sin vueltas: "¿Estás dispuesta a un approach, a una cuestión más íntima que una mera cena?". Alfano respondió con naturalidad: "¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar".

Quién sería la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

La ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada, confirmada este domingo por la propia ex primera dama, sumó en las últimas horas un giro inesperado.

En la emisión de Duro de Domar (C5N), el periodista Franco Torchia lanzó una versión que sacudió el ambiente político y mediático: aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la separación del matrimonio.

Lo que hasta hace poco se mencionaba como un rumor constante, cobró más fuerza tras el anuncio oficial de Awada. La empresaria eligió un mensaje breve y medido para comunicar el final de la relación después de más de 15 años juntos.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en Instagram, sin dar detalles sobre las razones de la decisión.

Aunque las primeras versiones apuntaban a un distanciamiento en buenos términos, ya comenzaron a circular especulaciones sobre una posible infidelidad o, al menos, un nuevo interés sentimental por parte de Macri.