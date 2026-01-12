Franco Torchia se defendió tras vincular a Juana Viale con Mauricio Macri: "Confío..."

Respecto al descargo de la conductora y las críticas que recibió, el periodista fue tajante: “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”. Sin embargo, volvió a insistir en un punto clave: “También, porque corresponde y trato de trabajar de la mejor manera posible, voy a remarcar que Juana Viale niega tajantemente esta versión”.

Incluso, expresó su deseo de que el propio expresidente dé su versión públicamente: “Me encantaría que hable Mauricio, porque en estas familias de poder social y político se terminan encontrando”. En esa misma línea, cuestionó uno de los argumentos que circularon en su contra: “Los argumentos del tipo ‘minutos de fama’ no me resultan argumentos”.

El cierre llegó con una frase que no pasó inadvertida y que elevó aún más la temperatura del conflicto. En referencia al comentario con el que Juana pareció minimizarlo, Torchia lanzó sin filtro: “Yo no nací con el precio alto, como sí nació ella”, dejando entrever que detrás del cruce también subyacen diferencias de origen, exposición pública y poder.

Qué dijo Juana Viale luego de los dichos de Franco Torchia

La controversia se había desatado luego de que, tras 15 años de relación y una hija en común, Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación. En ese contexto, Franco Torchia deslizó en televisión que Juana Viale “habría tenido” un vínculo con el expresidente, lo que provocó una reacción inmediata y durísima de la nieta de Mirtha Legrand.

Desde sus redes sociales, la conductora fue lapidaria con el periodismo que, según su visión, opera desde la mentira. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, escribió. Y sumó: “La mentira es un camino corto”.

En otro tramo de su mensaje, redobló la apuesta: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para desinformar lastimando y mintiendo”. Finalmente, cerró con una frase tan irónica como filosa: “Lamento el daño que causan estas falsas noticias, creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.