Franco Torchia se defendió tras vincular a Juana Viale con Mauricio Macri: "Confío..."
Luego del durísimo descargo de Juana Viale, el periodista salió a dar explicaciones, sostuvo su versión y dejó frases explosivas que volvieron a encender la polémica.
12 ene 2026, 17:44
La polémica que estalló tras los dichos de Franco Torchia en Duro de Domar (C5N) sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Después del contundente descargo público deJuana Viale, quien desmintió de manera tajante cualquier vínculo con Mauricio Macri, el periodista decidió salir a aclarar su postura y defender la información que había dado al aire.
En diálogo con Intrusos (América TV), Torchia remarcó que nunca presentó el dato como una afirmación categórica. “Efectivamente yo hablé en condicional: ‘tendría’”, explicó en primer lugar, y agregó que la reciente confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada “ayer quedó confirmada por ambos”, algo que, según su mirada, le daba contexto a la versión que circulaba.
Lejos de dar marcha atrás, el periodista profundizó sobre el alcance de su información: “Nunca jamás mi fuente me contó que ahí había un vínculo formal, ni un noviazgo camino al altar, ni mucho menos. Pero sí de un acercamiento”. A la vez, dejó en claro que se trata de “una versión negada tajantemente por Juana Viale”.
Torchia también sumó un dato sensible que, según afirmó, proviene de una “fuente irrefutable”: la separación entre Macri y Awada estaba prevista para comunicarse recién en febrero. “¿Por qué se adelantó?”, se preguntó en vivo, y deslizó que circulan distintas hipótesis, entre ellas la existencia de “fotos o videos comprometedores” de alguno de los dos, aunque evitó dar mayores precisiones.
Respecto al descargo de la conductora y las críticas que recibió, el periodista fue tajante: “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”. Sin embargo, volvió a insistir en un punto clave: “También, porque corresponde y trato de trabajar de la mejor manera posible, voy a remarcar que Juana Viale niega tajantemente esta versión”.
Incluso, expresó su deseo de que el propio expresidente dé su versión públicamente: “Me encantaría que hable Mauricio, porque en estas familias de poder social y político se terminan encontrando”. En esa misma línea, cuestionó uno de los argumentos que circularon en su contra: “Los argumentos del tipo ‘minutos de fama’ no me resultan argumentos”.
El cierre llegó con una frase que no pasó inadvertida y que elevó aún más la temperatura del conflicto. En referencia al comentario con el que Juana pareció minimizarlo, Torchia lanzó sin filtro: “Yo no nací con el precio alto, como sí nació ella”, dejando entrever que detrás del cruce también subyacen diferencias de origen, exposición pública y poder.
Qué dijo Juana Viale luego de los dichos de Franco Torchia
La controversia se había desatado luego de que, tras 15 años de relación y una hija en común, Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación. En ese contexto, Franco Torchia deslizó en televisión que Juana Viale “habría tenido” un vínculo con el expresidente, lo que provocó una reacción inmediata y durísima de la nieta de Mirtha Legrand.
Desde sus redes sociales, la conductora fue lapidaria con el periodismo que, según su visión, opera desde la mentira. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, escribió. Y sumó: “La mentira es un camino corto”.
En otro tramo de su mensaje, redobló la apuesta: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para desinformar lastimando y mintiendo”. Finalmente, cerró con una frase tan irónica como filosa: “Lamento el daño que causan estas falsas noticias, creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.