Escándalo con Alfredo Casero en Mar del Plata: furia, abandono e incertidumbre

Y el cronista desmenuzó al respecto: "A nosotros con esa no. La verdad es la siguiente: hay mucha tensión entre la producción y Alfredo Casero por una situación vivida en la semana donde Alfredo se encontraba en la playa tomando sol con su perrito y él le habría mandado un mensaje a su productor para que lo vaya a buscar para ir a descansar al hotel".

"El productor se encontraba sin su auto en ese momento y le propuso ir a buscar la camioneta del actor y pasarlo a buscar. A lo que el actor le dice que su camioneta no, 'te dije pasame a buscar con tu auto '. Ante esto, el actor agarró a su perrito, volvió al hotel y se volvió a su cassa en Buenos Aires", continuó su relato.

"Las cosas ya venían tensas en la semana. Alacrán si asistió sábado y domingo a la función aunque no se hizo", sumó el movilero sobre la tensión entre el famoso actor y la producción de la obra. "Hay mucha orepcupación y enojo porque sus colega incluso no saben si van a cobrar", se agregó en el ciclo de El Trece planteando la incertidumbre sobre el futuro del espectáculo en caso de que no se llegue a una solución en las aparentes diferencias entre la producción y Alfredo Casero.

¿Llegará la paz?

Embed

Cómo es la edición veraniega 2026 de Cha Cha Cha

Por primera vez en su carrera, Alfredo Casero realiza la temporada teatral de Cha Cha Cha en La Feliz, con una edición especial de verano pensada exclusivamente para el público marplatense.

La llegada de Cha Cha Cha se convierte así en la gran sorpresa de la temporada 2026, el acontecimiento que completa la cartelera cuando muchos ya creían que todo estaba dicho.

Cha Cha Cha celebra sus 30 años como uno de los hitos más influyentes del humor argentino tras su gran cierre en el Movistar Arena, el pasado 15 de diciembre.

Alfredo Casero y Alacrán están acompañados por Diego Rivas y Lito Ming, junto a un elenco de artistas delirantes que retoman personajes y escenas que marcaron a generaciones.

Regresan personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, el productor y el representante, junto a Alacrán, Señora Luna y nuevas escenas atravesadas por el absurdo sin límites.

El fanatismo de los llamados vaporesianos y la circulación permanente del material digital convierten a esta temporada en una última oportunidad irrepetible para reencontrarse con un clásico o descubrirlo en vivo por primera vez.