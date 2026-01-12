¿Martín Bossi mantiene un romance con una ex del papá de Wanda Nara?

Sin embargo, el programa también mostró la palabra de la propia Barbasola, quien negó rotundamente la relación con el actor. "No, somos amigos. Yo lo conozco a Martín desde hace 5 años más o menos. Y después, bueno, en ese interín me puse pareja y viste que empiezan los celos y cortamos la amistad", explicó.

Ante la consulta de la periodista sobre si tenía autorización para entrar al barrio donde vive Bossi, Alicia respondió entre risas: "No sabía".

Embed

¿Qué dice el alarmante audio de Martín Bossi en el que denuncia un millonario robo?

Martín Bossi atravesó un momento complicado tras denunciar a su ex empleada doméstica por un robo millonario. En Secretos Verdaderos (América TV) mostraron un audio en el que el actor relataba a sus vecinos lo ocurrido, con el objetivo de ponerlos al tanto de la situación.

"Buenos días a todos vecinos, soy Martín Bossi, propietario de un departamento. Vivo hace cuatro años, algunos me cruzarán", comenzó diciendo en el mensaje.

El artista explicó que el inconveniente surgió con una persona que trabajaba en su casa y que también prestaba servicios en otros hogares: "Simplemente por el bien de todos y de la paz y seguridad quiero comentarles que tuve un problema con alguien que limpiaba en mi casa y sé que limpiaba un par de lugares más también", detalló.

Más adelante, Bossi dio precisiones sobre el caso: "No quiero dar el nombre del vecino que me llamó y que hace una semana esta persona también le robó. Durante tres meses la filmé, le hice un seguimiento, obviamente me robó mucha plata y lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia". El actor aseguró que ya realizó la denuncia penal y que investigó a fondo: "Y lo importante de una investigación que hice porque tengo muchos contactos, gracias a Dios, bate todos los movimientos del barrio".

En otro tramo del audio, el humorista advirtió: "Estoy hablando con Marisa que es la capitana del barrio, que no la deje entrar más, es muy peligroso el tema".

Bossi también remarcó que cuenta con pruebas contundentes: "Si llega entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal. No sería lindo tener un patrullero adentro. me ha robado mucho y es muy peligrosa. Les dejo los videos de cómo operaba en mi casa robando descaradamente".

Por último, cerró con un pedido a las autoridades para evitar que la mujer siga trabajando en otros lugares: "Voy a hablar con las autoridades para que esto circule en todos los countries para que esta persona no haga más daño porque no es la primera vez que lo hace. Ojalá que las autoridades le prohíban determinantemente limpiar porque es muy peligrosa".