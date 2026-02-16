Lali Espósito, Wanda Nara y Nicki Nicole a puro baile y diversión en la Casita de Bad Bunny: las fotos

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) subió algunas postales del encuentro con el resto los famosos donde disfrutaron del recital y brindaron juntos. "Toy re en pedo", reflejó con humor en una de sus historias con una foto grupal todos juntos mencionando a Lali.

Wanda Nara fue subiendo en sus historias de Instagram varias fotos y videos de lo que fue su experiencia en el show de Bad Bunny del domingo por la noche y se mostró contenta y en primer lugar en la Casita del cantante desatando la euforia de toda la multitud.

wanda nara bad bunny

wanda nara lali esposito nicki nicole luck ra bad bunny 2

wanda nara lali esposito nicki nicole luck ra bad bunny

El desaforado grito de Lali Espósito contra el Gobierno en el Cosquín Rock

En el inicio de un nuevo año bisagra en su carrera, Lali Espósito se presentó en uno de los festivales más emblemáticos del país, el Cosquín Rock 2026.

En la antesala de sus dos shows agotados en River Plate para el mes de junio, la cantante se presentó con una puesta potente y una presencia arrolladora, volviendo a confirmar por qué es una de las figuras centrales de la música argentina.

Uno de los momentos más celebrados de su show fue el homenaje al rock nacional con una intensa versión de Los viejos vinagres, clásico de la banda Sumo, que desató la ovación del público.

lali esposito cosquin

Lali Espósito transformó su presentación en el Cosquín Rock en un acto de fuerte contenido político y social, y la cantante eligió otra vez la música para responder.

Durante la interpretación del clásico rockero, Lali, que lució un vestido al cuerpo con frases en su contra que detectó en las redes, puso un énfasis particular en versos que el público conectó de inmediato con la coyuntura política actual.

Al cantar la línea "Para vos, lo peor, es la libertad", la artista pareció interpelar el eslogan oficial de La Libertad Avanza, sugiriendo una contradicción entre el discurso gubernamental y la realidad de los trabajadores de la cultura.

Minutos después de finalizar su presentación en el festival cordobés, Lali utilizó sus redes sociales para expresarse. "Juventud divino tesoro", escribió la artista en su cuenta de X (ex Twitter) y recibió más de 100 mil "me gusta".