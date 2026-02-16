Lali Espósito, Wanda Nara y Nicki Nicole a puro baile y diversión en la Casita de Bad Bunny: las fotos

Bad Bunny revolucionó la Argentina con sus tres shows sold out en el estadio de River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero donde hizo delirar a miles de fans.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Las cantantes Lali Espósito y Nicki Nicole junto a la conductora Wanda Nara dijeron presentes en la Casita de Bad Bunny en su última presentación en el estadio de River.
Bad Bunny revolucionó la Argentina con sus tres shows sold out en el estadio de River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero donde hizo delirar a miles de fans.
Lo cierto es que la última presentación del cantante puertorriqueño estuvo acompañada de importantes presencias que dijeron presentes en la Casita en medio del recital, donde el artista suele elegir a algunos famosos del país que visita para que sean parte por unos minutos del evento en alguna de sus canciones.
Cuando las cámaras que registraban en vivo el show desde las pantallas gigantes enfocaron en su interior se vio a Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole a puro baile y diversión, desatando los gritos eufóricos del público.
Lali apenas llegada de su explosivo show en Cosquín Rock fue al estadio en Núñez para observar el último recital de Bad Bunny y disfrutó junto a Wanda, Nicki, Luck Ra y Tiago PZK.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) subió algunas postales del encuentro con el resto los famosos donde disfrutaron del recital y brindaron juntos. "Toy re en pedo", reflejó con humor en una de sus historias con una foto grupal todos juntos mencionando a Lali.
Wanda Nara fue subiendo en sus historias de Instagram varias fotos y videos de lo que fue su experiencia en el show de Bad Bunny del domingo por la noche y se mostró contenta y en primer lugar en la Casita del cantante desatando la euforia de toda la multitud.
En el inicio de un nuevo año bisagra en su carrera, Lali Espósito se presentó en uno de los festivales más emblemáticos del país, el Cosquín Rock 2026.
En la antesala de sus dos shows agotados en River Plate para el mes de junio, la cantante se presentó con una puesta potente y una presencia arrolladora, volviendo a confirmar por qué es una de las figuras centrales de la música argentina.
Uno de los momentos más celebrados de su show fue el homenaje al rock nacional con una intensa versión de Los viejos vinagres, clásico de la banda Sumo, que desató la ovación del público.
Lali Espósito transformó su presentación en el Cosquín Rock en un acto de fuerte contenido político y social, y la cantante eligió otra vez la música para responder.
Durante la interpretación del clásico rockero, Lali, que lució un vestido al cuerpo con frases en su contra que detectó en las redes, puso un énfasis particular en versos que el público conectó de inmediato con la coyuntura política actual.
Al cantar la línea "Para vos, lo peor, es la libertad", la artista pareció interpelar el eslogan oficial de La Libertad Avanza, sugiriendo una contradicción entre el discurso gubernamental y la realidad de los trabajadores de la cultura.
Minutos después de finalizar su presentación en el festival cordobés, Lali utilizó sus redes sociales para expresarse. "Juventud divino tesoro", escribió la artista en su cuenta de X (ex Twitter) y recibió más de 100 mil "me gusta".