La coincidencia entre la hija de la China Suárez y la de Icardi que muchos leyeron como una provocación para Wanda

La llegada de Mauro Icardi a Buenos Aires en plena semana navideña para compartir con sus hijas Isabella y Francesca no pasó inadvertida. El regreso del delantero generó expectativa y comentarios, sobre todo por el historial de actitudes de Wanda Nara respecto al vínculo de las niñas con su padre.

El acuerdo judicial establecía que el jugador del Galatasaray debía retirar a las pequeñas el 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Sin embargo, el vuelo privado que lo trajo de regreso al país junto a la China Suárez sufrió una demora y alteró los planes previstos.

Lejos de dejar pasar la situación, Wanda aprovechó el contratiempo para marcar territorio y desplegar una jugada polémica contra su exmarido.

Aunque había preparado a las chicas y las esperaba en el horario pactado, el retraso obligó a Nara a retirarse de su casa porque debía cumplir con la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) en los estudios de Martínez. En ese contexto, la mediática puso en marcha su estrategia y dejó nada menos que a Martín Migueles, su actual pareja, a cargo de entregar a las niñas a Icardi en el Chateau Libertador.

La información fue revelada por Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), quien detalló que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. Ante la sorpresa, Paula Varela agregó que “se lo hizo a propósito Wanda” y calificó la maniobra como “tremendo”. Karina, por su parte, dedujo que Icardi y Migueles “tendrán que haberse saludado en algún momento”.

El dato generó aún más repercusión cuando Marcela Tauro expresó su incredulidad, mientras Adrián Pallares recordó que tiempo atrás “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.

En el análisis posterior, Varela sostuvo: “Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá qué justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…”. Y Tauro cerró con una reflexión crítica: “A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a éste”.