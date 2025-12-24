El inesperado regalo que Vicky Xipolitakis recibió de su hijo en su cumpleaños número 40: las fotos

IG Vicky Xipolitakis - cumpleaños en Camboriú

Con una enorme torta dorada de cuatro pisos un emotivo mensaje de su hijo que reza: "Mamá ¿Sabés una cosa? ¡Sos la más buena y la más hermosa! Feliz Cumple", Vicky sopló las velitas. Pero claro que la sorpresa llegó minutos después, cuando al recibir los regalitos de sus seres queridos, Salvador la sorprendió obsequiándole una pulsera con una vistosa piedra, que sin duda conmovió a la griega más por el tierno gesto que por el regalo en sí.

"Un cumple especial y muy feliz en familia. Gracias por tanto amor, me llenan de felicidad, esto sucede cuando es real. A seguir festejando, la vida es una sola. Brindo por ustedes", fueron las emocionadas palabras de Vicky desde cuenta de Instagram junto a un video que resume el festejo de su cumpleaños que comenzó desde el momento que se levantaron y terminó con un divertido brindis familiar.

IG Vicky Xipolitakis - cumpleaños en Camboriu regalo hijo

Cuál fue el duro descargo de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis que vuelve a poner poner en jaque la causa por su hijo

Javier Naselli volvió a quedar en el centro de la polémica tras arribar desde Estados Unidos a la Argentina con una meta concreta: intentar reencontrarse con su hijo Salvador Uriel, fruto de su relación con Vicky Xipolitakis. El desembarco del empresario reavivó un conflicto que arrastra varios años y que nunca logró encauzarse, marcado por denuncias cruzadas, resoluciones judiciales, marchas y contramarchas, y un proceso de revinculación que, hasta el momento, no consiguió consolidarse de manera efectiva.

La situación volvió a tomar estado público luego de que en A la Tarde (América TV) revelaran que la llegada de Naselli al país coincidió con el período de vacaciones del niño junto a su madre. Ese dato no hizo más que sumar tensión a un escenario ya delicado, donde cada movimiento es leído como una nueva pieza dentro de una disputa sin final a la vista. En ese marco, el ciclo conducido por Karina Mazzocco difundió un audio exclusivo del empresario, en el que expone con dureza su mirada sobre el vínculo con su hijo y apunta directamente contra su ex pareja y el accionar de la Justicia argentina.

Lejos de adoptar un tono conciliador, Naselli fue categórico y utilizó una definición que rápidamente generó repercusión. En el mensaje, calificó a Xipolitakis como “la reina de la manipulación” y aseguró que cuenta con un fuerte respaldo institucional. “Tiene todo el aparataje legal a su favor”, afirmó, dejando entrever que, según su perspectiva, el sistema judicial no actúa con la misma vara para ambas partes.

A lo largo de su descargo, el empresario también puso el foco en lo que considera una situación de desigualdad para los padres en este tipo de conflictos. Con visible enojo, expresó: “No tenemos ninguna posibilidad de reclamo, nadie nos escucha”, una frase que volvió a encender el debate sobre los procesos judiciales vinculados a la revinculación y el rol que ocupa cada progenitor en estas disputas.

El audio difundido dejó en claro que, pese al paso del tiempo, la relación entre Naselli y Xipolitakis continúa atravesada por acusaciones, desconfianza y un fuerte enfrentamiento mediático y legal. La intención del empresario de ver a su hijo reabrió una historia que parecía haber quedado momentáneamente en pausa, pero que una vez más volvió a instalarse en la agenda del espectáculo.

Así, con su llegada al país y sus explosivas declaraciones, Javier Naselli volvió a poner el foco sobre un conflicto familiar que no encuentra resolución y que sigue sumando capítulos, mientras la Justicia y las partes involucradas continúan sin lograr un acuerdo definitivo.