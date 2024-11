La complicación que enfrenta L-Gante con Mauro Icardi tras blanquear el romance con Wanda Nara

En uno de los últimos posteos de L-Gante, donde promociona un evento que lo tendrá como protagonista, los fans de Mauro salieron en conjunto a dejarle sus mensajes al cantante de cumbia 420.

Lo que llamó la atención fue que hasta hinchas del Fenerbahçe, clásico rival del Galatasaray, también lo criticaron y salieron a defender a Mauro, ex pareja de Wanda Nara y padre de sus hijas, Isabella y Francesca.

"Mauro Icardi is better than you", "Icardi", "Mauro Icardi es mejor que tú", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación y también se observaron muchos gif con la imagen del futbolista, donde se ve como en Turquía tomaron partido en favor de Icardi.

l-gante posteo y mensajes de fans de mauro icardi.jpg

El gesto de L-Gante a Wanda Nara que marca un antes y un después en la relación de ambos

A unas pocas horas tras haber confirmado su noviazgo, luego de más de un año y medio de histeriqueos, Wanda Nara y L-Gante se muestran completamente enamorados, y en las últimas horas él la sorprendió con un regalo más que romántico.

Lo cierto es que, a pesar de que toda su familia desaprueba la relación con el músico de RKT, Wanda asegura estar feliz y enamorada. Así es que este martes por la noche no dudó en acompañarlo a Elián Valenzuela a uno de sus shows.

Fue allí que L-Gante sorprendió a Wanda con un enorme ramo de rosas rojas, gesto que derritió de amor a la mayor de las Nara. Y tal como acostumbra a mediatizar cada momento de su vida, no dudó en compartir con sus seguidores el tierno gesto del cantante, junto a la frase "el último romántico", parafraseando una de sus canciones.

Y justamente cuando el referente de la cumbia 420 se disponía a interpretar ese tema, señaló hacia arriba donde se encontraba Wanda disfrutando del recital, mientras grababa todo, y la presentó como "la romántica" lo que generó los gritos enfervorizados del público.