La confesión de Jimena Barón y Matías Palleiro sobre el casamiento y las ganas de ser padres

"¿Están con ganas de ser padres algún día?", le preguntó a Jimena. Y la artista confesó: "Yo creo que sí, encima unos amigos están embarazados, así que me viene bárbaro tu pregunta".

"Obvio me dan ganas", respondió con seguridad Matías. Y sobre la posibilidad de una boda, Jimena Barón fue sincera: "El casamiento no nos interesa o yo le saqué las ganas de eso. Yo nunca soñé con eso. No sé si a él no le interesa o si ahora dice que no porque yo me dedicaba a decir por todas partes que no me gusta".

Además habló de su amistad con Emilia Attias, quien viene de separarse del Turco Naim: "Con Emilia nos reencontramos en un viaje en común y ahora nos vimos que está con más tiempo y explorando esto de ser mami soltera. Nos amamos siempre pero hubo un tiempo que no nos vimos".

"Está bárbara, es una bestia de mina, una diosa, una gran persona, no creo que dure mucho (soltera)", concluyó Jimena Barón.

jimena baron matias palleiro 3.jpg

El inesperado comentario de Jimena Barón sobre Shakira tras su show en la Copa América 2024

En el entretiempo de la final de la Copa América 2024, Shakira fue protagonista de un show único, en el cual interpretó algunos de sus hits, TQG, Te felicito, Puntería y Hips Don’t Lie, con un gran despliegue artístico.

En una posteo en sus historias en su cuenta de Instagram, Jimena Barón, que viajó con su hijo Momo para ver a la Selección, lanzó una declaración sorpresiva sobre la colombiana.

La actriz y cantante señaló que disfrutó a pleno la final de la Copa América 2024 y grabó todo lo que ocurrió en el partido, los momentos más emocionantes, pero no así la actuación de Shakira.

¿El motivo? Jimena Barón es muy cabulera y, para no perjudicar a la Selección nacional, prefirió no tener videos de la colombiana en su teléfono.

“Imágenes de Shakira tengo esta de internet. Ayer no la grabé por cábala. No quería energía colombiana en mi teléfono. Sepan disculpar, son códigos. Te queremos Shak", expresó en la foto de la cantante, que colgó en dicha red social.