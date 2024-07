La confesión de Lucía Maidana cuando Emma Vich le preguntó qué pasó con Rosina Beltrán afuera de Gran Hermano

“Ustedes sabían que había un shippeo enorme acá y afuera también. Nos queremos un montón, pero somos amigas. Yo la amo”, remarcó Luchi sobre Rosina, a quien alguna vez le confesó sus sentimientos al salir de la casa.

“Así se fue dando la vida, conocimos gente. Pero nada, somos re amigas. Atracción sí hubo de parte de las dos, pero cuando salís de la casa es otra cosa”, le dejó en claro Lucía luego de que Emma le dijo que observó algo más que una amistad entre ellas en la convivencia.

Cabe recordar que además de Lucía entraron otra vez a la casa Juliana Furia Scaglione y Martín Ku para hacerle compañía a los tres finalistas, Emma, Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

lucia maidana emma.jpg

Lucía Maidana y su filoso dardo contra Furia de Gran Hermano: "Mucha gente está cegada por la plata"

Lucía Maidana habló en el estreaming de All Access y si bien no la mencionó tiró un facto directo contra Juliana Furia Scaglione por sus actitudes dentro de la casa de Gran Hermano que generaron tanta polémica.

"Es un facto, ustedes tómenlo como quieran", advirtió desde el comienzo la ex participante del reality. Y agregó: “Lo mayor que nos llevamos, en mi lugar de GH, son las amistades y los vínculos”.

"En la tribuna hablábamos de gente particular y yo dije: 'prefiero no tener plata, no tener laburo ni nada, pero sí tener amigos'", remarcó Luchi, sin mencionar a nadie en particular pero en clara contraposición con la tatuada y su anhelo de quedarse con el dinero del premio del programa.

Y continuó en esa línea: "Lo que dice Bauti (Mascia) tiene razón, se lleva unos vínculos tremendos, y es para la gente que se está quedando sola”.

"Hay mucha gente que está cegada por la plata o por el laburo y no está viendo que eso se va en algún momento o no perdura como las amistades o los vínculos o la gente que tenés al lado. No podes estar sola todo el día, ¿entendés?", finalizó categórica Lucía Maidana, quien suele compartir salidas y juntadas con varias de sus ex compañeras de reality.