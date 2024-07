Lucía Maidana y su filoso dardo contra Furia de Gran Hermano: "Mucha gente está cegada por la plata"

Embed

"En la tribuna hablábamos de gente particular y yo dije: 'prefiero no tener plata, no tener laburo ni nada, pero sí tener amigos'", remarcó Luchi, sin mencionar a nadie en particular pero en clara contraposición con la tatuada y su anhelo de quedarse con el dinero del premio del programa.

Y continuó en esa línea: "Lo que dice Bauti (Mascia) tiene razón, se lleva unos vínculos tremendos, y es para la gente que se está quedando sola”.

"Hay mucha gente que está cegada por la plata o por el laburo y no está viendo que eso se va en algún momento o no perdura como las amistades o los vínculos o la gente que tenés al lado. No podes estar sola todo el día, ¿entendés?", finalizó categórica Lucía Maidana, quien suele compartir salidas y juntadas con varias de sus ex compañeras de reality.

El llamativo apoyo de Moria Casán a la polémica Furia Scaglione: "Noquea porque..."

Si hay algo que está claro, es que Juliana Furia Scaglione ha sido la gran figura de este Gran Hermano que está a punto de terminar. Es por eso que genera tantos amores como odios que se ven reflejados en las redes. Y hasta incluso llamó la atención de la mismísima Moria Casán, quien salió a bancar a la ex participante del reality de Telefe.

Tras ser expulsada de la competencia televisiva a manos de Martín Ku, en una votación histórica aunque luego el Chino sería el próximo en quedar fuera de juego, lo cierto es que desde ese entonces la doble de riesgo recorre programas de televisión y es convocada por diferentes marcas para hacer presencias, tal el caso de su reciente presentación en un circo.

Así las cosas, la ex hermanita se muestra feliz y encantada con la atención mediática que concita, llegándose a comparar en recientes declaraciones con el mismísimo Diego Armando Maradona.

En este contexto, en las últimas horas Moria Casán, una de las tres divas nacionales, desde sus redes sociales reparó en este personaje que creó Gran Hermano y no dudó en apoyarla.

A través de su cuenta de X, La One describió con su verborrágico estilo lo que Furia genera en la gente y la calificó de hipnótica. "Viendo un poco de redes, la están FURRIANDO, FORREANDO? a la show woman, standapera, rockera de HG, ella logra knokear, porque hipnotiza", sentenció.