La confesión ultra hot de Fabián Cubero a Mica Viciconte para tener intimidad: "Me deja una..."

Vero Lozano: -¿El mensaje es que te deja la tanga ahí?

Mica Viciconte: -Él me deja la ropa antes de que yo ingrese al baño.

Fabián Cubero: -Exacto.

Lozano: -Es un buen mensaje ese.

Viciconte: -Él deja la ropa. Tenemos una cajita con bastante ropa. Entonces, cuando yo me voy a bañar la deja ahí.

Lozano: -¿Y la deja todos los días?

Cubero: -Todos los días no. Los días que puedo…

Lozano: -¿Y siempre se acepta la sugerencia de la tanga?

Viciconte: -Sí, siempre.

Embed

Cubero: -Sí, sí, sí.

Viciconte: -Está bueno, sino es siempre la misma rutina. A veces me voy a bañar y ya tengo la ropa o me encuentro que está la bañera llena con sales.

Lozano: -Infiero que el espacio de ustedes es el baño…

Cubero: -No, la casa en general.

Viciconte: -Nos gusta salir de la rutina.

Lozano: -Y no perder esa complicidad fundamental.

Viciconte: -Pasa que alguna vez me he puesto alguno que no me favorecía, con dos colitas, y no querés salir del baño. Y le dije 'no, amor, no salgo'.

Cubero: -Yo la veo siempre linda. Siempre.