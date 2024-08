La confusa reacción de Luciano Cáceres tras exponerse públicamente la demanda legal de Gloria Carrá

Así las cosas, si bien hasta el momento Carrá evitó hablar sobre el tema con los medios, su ex sí lo hizo quien reaccionó algo molesto ante la filtración de la interna familiar.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres.jpeg

“No tengo nada que aclarar. Eso que sacaron y hablaron en el programa es algo viejo. No hay ningún reclamo por alimentos en este momento. Eso es viejo”, deslizó en declaraciones a Teleshow sin negar la existencia del reclamo.

“Con respecto a los bienes, estamos esperando que se expida el juez. Pero son cosas que lamentablemente se demoran, tienen sus tiempos. Eso que dijeron ayer en el programa nos ensucia. Y tanto Gloria como yo no vamos a hablar con los medios al respecto. Nuestra prioridad es Amelia”, concluyó molesto el actor.

Luciano Cáceres y su hija Amelia 1.jpg

Luciano Cáceres confesó cómo se enteró que fue fruto de un amor prohibido

A fines del año pasado, Luciano Cáceres estuvo como invitado al programa Poco correctos, El Trece, y ahí sorprendió a todos al contar su historia de vida: el actor confesó que es fruto de un amor prohibido y que fue concebido en un teatro.

“Fue concebido en un teatro. Mis viejos me tuvieron literalmente ahí. Mi papá vivía de lunes a viernes ahí, sacaba los colchones de abajo de las tablas y dormía arriba”, inició el actor su relato.

Y continuó: “Mi papá estaba casado con la mamá de mi hermano más grande y mi mamá con otro tipo. Ella pasó por esos colchones y quedó embarazada de mí”.

Luego, Luciano Cáceres contó a qué edad se enteró de esta particular historia: “Me contaron de la trampa a los 16 años. Mi prima me lo contó en un cumpleaños, fui a preguntarle a mi mamá y me dijo que efectivamente era así".

"Cuando le dije por qué no me lo había contado, ella me respondió que fue porque nunca se lo había preguntado”, reconoció el padre de Amelia, fruto de su relación con Gloria Carrá.

Y sobre sus trabajos artísticos, Luciano admitió: “Siempre estoy buscando desafíos. Aunque generalmente hice de malo, en la 1 11 18 fue el médico más bueno de la tierra. Nunca hice un personaje que no quise, siempre algo aprendí y pude elegir, aunque sea por el mango o a conciencia”.

“Cuando yo tenía 3 años mi papá estaba haciendo un monólogo de una obra española. Yo me lo sabía de memoria y estaba sentado en una butaca repitiendo todo lo que él tenía que decir. Ahí me di cuenta que ese era el lugar donde quería estar”, finalizó sobre su pasión por la actuación desde pequeño.