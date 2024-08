Revelan los duros motivos por los que Gloria Carrá llevaría a juicio a su ex Luciano Cáceres

Luciano Cáceres y su hija Amelia 1.jpg

Al mismo tiempo, el periodista explicó que “Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0 KM por año”.

En tanto, en lo referente a la manutención de la adolescente que está por cumplir 15 años en octubre próximo, Esteves detalló: “El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 (mensuales). Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos”.

Diego Esteves, Gloria Carrá y Luciano Cáceres - captura A la tarde.jpg

Asimismo, el periodista del ciclo que conduce Karina Mazzocco leyó un mensaje de Rodrigo Tripolone, abogado de la actriz, con un expreso pedido de las partes involucradas: “‘Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que no se toque el tema’. No quieren que hablemos del tema, Luciano Cáceres tampoco, pero ellos, los protagonistas lo han hecho público”.

Por último, Esteves agregó que a pesar de los $86.000 fijados por el juez, Luciano Cáceres le estaría depositando a su expareja $200.000 cada mes.

El mal momento de salud que atravesó Gloria Carrá: "Días extraños y un poco tristes"

La actriz Gloria Carrá, que desde hace unos años se dedica también a la música con su banda Coronados de Gloria, en diciembre pasado compartió un video y explicó el problema de salud que tuvo que atravesar.

En su cuenta de Instagram, Carrá subió un clip en el que aparece cantando y tocando la guitarra y escribió: "Después de unos días extraños, un poco tristes, con una otitis aguda que me dejó sorda de un oído y con la voz enrarecida, vuelvo a cantar, y me vuelvo a sentir yo, y soy feliz con la guitarra, y me emociono como si fuese mágico".

"Y sabés que pienso que sí lo es, es mágico o milagroso que nuestro cuerpo funcione por si solo y bien", reflexionó mostrando la sensibilidad que la caracteriza.

gloria carrá.jpg

Más adelante, agregó: "Tengo la costumbre de agradecer por todo lo que me pasa en esta vida, también por las cosas no tan buenas que me han pasado, precisamente de eso aprendo y crezco".

Hacia al final, anunció que se presentará con su banda en Montevideo, y afirmó: “Estoy en malla porque hace muchísimo calor y no quiero prender el aire y también estoy loca, como la canción”.