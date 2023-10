La conmovedora confesión de Charlotte Caniggia sobre el conflicto con sus padres: "Ellos fueron..."

Y reflexionó: "Algún día tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente, y aunque tengan 30 años, que no pasen por esto. Algún día, cuando sea mamá y ellos más viejos, ojalá puedan acercarse".

"No es bueno tener odio y rencor hacia ningún ser humano. Yo los acepto, son mis papás. Faltaría que den el paso, pero no lo hacen nunca, ya vivo con esto. Les chupa un huevo. Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa. Supongo que algún día me pasará... si Dios y el universo quieren. Ojalá algún día me quieran, yo necesito un abrazo de ellos", expresó la hermana de Alex Caniggia.

La triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres: "No se acercan..."

Después de que Charlotte Caniggia hiciera su coreografía, la influencer abrió su corazón y habló de la relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, en el Bailando 2023 (América TV).

En plena devolución del jurado, Charlotte contó que en su familia “todo anda muy mal, ahora está muy mal la cosa…en mi familia todos se pelean, pero creo que pasa en todas las familias, pero la mía es muy pública. Ya fue, yo estoy acostumbrada”.

Ángel de Brito le consultó cuál era el conflicto, y la participante respondió: “No hay conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, pero están como en su mambo…yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil eso”.

Marcelo Tinelli, ahí, le preguntó si los padres la llamaban, si le escribían. Y ella confesó: "No, nunca. Me gustaría que me escriban: 'hola hija, estoy orgulloso de vos', pero nada”.

“Como papá, a Claudio Paul, al que quiero y respeto muchísimo, a tu vieja también, un mensaje: ‘Hola hija, ¿cómo estás?' Es un reclamo de la hija que más allá de todo de lo que podría haber pasado, ¿qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos?”, reflexionó el conductor.

“Ojalá recapaciten y sean padres presentes”, expresó la hermana de Alex.