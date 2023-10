La conmovedora performance de un participante Got Talent Argentina sobre la soledad

La Joaqui, por su parte, interpretó la performance del participante como una alusión a la muerte de un ser querido. Acto seguido, Facundo explicó: “Este número es particular porque cada vez que lo muestro tiene varias interpretaciones, una es la que dijo Abel y otra es la que dijiste vos, también uno encontrándose con uno mismo. Pero eso es lo hermoso del arte, que vos lo mostrás y el otro lo va a recibir a partir de sus vivencias. Esto está basado en alguien que ya no está, es lo que yo cuento, pero me gusta la libertad de que cada uno interprete lo que le guste y le llegue más”.

Flor Peña, en tanto, recordó la anterior presentación del participante y expresó: “La otra vez te dije que podías hacer algo con más gracia y el arte tiene esto de maravilloso. Creo que el artista fiel a su esencia es el que termina ganando y vos hoy fuiste fiel a tu necesidad artística sin estar pendiente del afuera. Por eso ya te aplaudo, pero después nos trajiste algo amoroso. Yo pensé en el amor, en la necesidad que tenemos todos de ser abrazados cuando la mano viene difícil”.

Embed

El emotivo llanto del jurado de Got Talent Argentina al ver la coreografía de una participante

En Got Talent Argentina (Telefe), se presentó este miércoles la bailarina Paula Sabatino, de 20 años, quien se llevó el último botón dorado del certamen.

La participante de La Plata, Buenos Aires, bailó el tema My Immortal, de Evanescence y emocionó a una parte del jurado. “Me pareció increíble. No siento que hayas dado todo, seguro tengas mucho más, pero creo que sí diste todo para dar en este momento, con esta canción y con esta performance. Fue inspirador y maravilloso”, le dijo Abel Pintos en su devolución.

“Me pasó que te vi el corazón, vi a una joven niña saliendo a buscar su sueño. Tenés un talento enorme pero más allá de la técnica y la condición física, y de lo difícil que hiciste o imperfecciones, vi una mujer que tiene puesto el corazón en su arte”, expresó Flor Peña.

Emir Abdul, por su parte, sostuvo: “Es difícil para los bailarines ir por nuestro sueño. Levantarse a ensayar, ir en contra del mundo, ganar dos mangos con una clase o porque pagás por un show. Luchamos por hacernos valer".

Y, entre lágrimas, agregó: "Conecté contigo y me hiciste acordar a que mi mamá me preguntaba si me llegaba a ir mal. Es hermoso lo que hacés y ojalá muchos padres que estén viendo entiendan que nos sale del corazón, sin importarnos que salga mal, que queremos ser felices porque en esta vida estamos de paso”. “Sos increíble. Te merecés este lugar y es hermoso lo que va a sentir tu mamá”, opinó La Joaqui.