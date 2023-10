El impactante discurso de un participante de Got Talent Argentina contra el prejuicio: "Cuando ven..."

"Esta es una noche muy especial porque es la última noche que me voy a dar dentro de la música porque la vengo remando desde lo siete años, tengo 32, canto folclore con todo mi corazón, pero es muy difícil hacerlo por todo el prejuicio dentro del folclore y cada vez que piso un escenario me cuesta un montón, tengo que pedir y rogar porque cuando me escuchan cantar, les copa, pero cuando me ven la imagen es como que la puerta se cierra", aseguró Silva.