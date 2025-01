La contundente frase de Martina sobre Luca tras su apasionado beso con Tato en Gran Hermano 2024

Y siguió: "Es lo que hablábamos con Luz (Tito). Yo acá había dicho que me gustaba Luca y mirá si él llega a volver en un repechaje. Ella me decía: 'no, no creo que vuelva, para mí no va a volver ni en pedo'".

"Bueno, igual si vuelve... qué querés que haga. Ya está. Él estaba medio dormido", opinó Mancuso. "Sí, además él había dicho que no haría algo acá. A Brian le había dicho: 'ni en pedo'".

Dos participantes se besaron apasionadamente en Gran Hermano 2024 y las redes explotaron: "Es la pareja"

Desde que comenzó Gran Hermano 2024 (Telefe) el participante Santiago Algorta se mostró interesado por Luz Tito. Sin embargo, en las últimas horas, el uruguayo cambió de parecer.

En el patio, mientras bailaban, Martina Pereyra y Tato se besaron enfrente de todos sus compañeros. ¡Vamos, un poquito", gritó Petrona. "¡Pico, pico!", arengaron los demás.

Luz, quien observaba la escena, no dijo nada al respecto. Cabe señalar que si bien la morocha tiene una relación abierta y a distancia con un joven español, en el reality, más de una vez, demostró interés por Tato. En tanto, Martina había tenido un acercamiento con el eliminado Luca Figurelli y se habían dado unos besos.

Luego, los jugadores se dirigieron hacia una de las habitaciones y Sandra Priore le dijo a Santiago: "Es la pareja de GH. Es la pareja, eh. Vos y Martina".

Los seguidores al ver el beso no tardaron en reaccionar y comentaron: "Que entre Luca y se pudra todo"; "Amé"; "Ella es hermosa y él es hermoso"; "Dos bombas"; "Listo, Luca, quedate en tu casa"; "Murió Luz" y "Me gusta esa pareja".