La contundente respuesta Coti Romero luego del picante like de la mamá de Julieta Poggio: "Cómo vas a..."

Ahora la correntina opinó sobre la actitud de Destefani y expresó: "La mamá de una ex compañera de GH le dio Me gusta a una cosa acerca de mi salud mental y en ese momento dije: 'no puedo creer, tengo la edad de tu hija, cómo vas a ir por ese lado cuando hay algo tan delicado atrás'".

"Y yo con ella tengo la mejor (por Julieta), por eso me sorprendió. Me dolió", afirmó la participante del Bailando 2023. Y agregó: "Yo quiero creer que fue un error, porque yo nunca tuve relación con ella (Patricia), en realidad. Y con Juli tengo la mejor. Y de hecho, en su momento, Juli me había escrito, y me dijo que ella me entendía porque le pasaba de levantarse a veces teniendo el teatro, que es lo que más ama, y ver comentarios y ponerse triste. Y digo, si tenés a tu hija que tiene la misma edad que yo y está pasando por una cosa, no lo mismo, pero parecida..."

En otra parte de la entrevista, la rubia se refirió específicamente al tuit de Messina: "A mí nadie me recomendó que vaya a un programa. Pero cuando yo hablé con mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron: 'sí, obvio, te vamos acompañar que para eso estamos. Que vos estés mal no significa que no puedas cumplir tus sueños, ir a trabajar, estar bien, salir".

El picante like de la mamá de Julieta Poggio contra Coti Romero que pone en duda su salud

No es ninguna novedad que Julieta Poggio desde el momento que entró a Gran Hermano 2022 se perfiló como una de las participantes con más potencial para construir una firme carrera en los medios, lo que la enfrentó de lleno con Coti Romero quien también se mostró con un voraz hambre de fama.

Y si bien las chicas hicieron las paces al término del reality, después de todo lo que se dijeron a raíz de la famosa pelea por el voto traicionero de la correntina donde la familia de Juli respaldó a Disney en todo momento, lo cierto es que tal parece que no olvidan del todo aquel enfrentamiento.

Así las cosas, en las últimas horas esta rivalidad volvió a quedar de manifiesto ante un posteo de Twitter del ex Soñando por bailar, Rodrigo Messina, quien siguiendo de cerca el escandaloso cruce de Coti con el Cone en la pista del Bailando 2023 (América TV) tras su ruptura, hizo un comentario polémico cuestionando a la correntina.

"Con todo el amor Coti y mi respeto, ¿qué psiquiatra ó psicólogo te recomendó ir a un programa a exponerte tanto con tu enfermedad? Porque yo tardé mas de 5 años para superar el pánico y la ansiedad con terapia. Yo diría que los vayas cambiando..." , lanzó Messina, a lo que Patricia Destefani -mama de Julieta Poggio- no dudó en darle un like, lo que rápidamente generó versiones que aseguran que la señora estaría poniendo en duda los problemas de salud de Coti Romero.