El flechazo entre Coti Romero y una bailarina que terminó con un tierno beso

Ahí, el conductor Marcelo Tinelli le preguntó a la bailarina si estaba en pareja y ella aseguró que está sola. "Lo que me gustaría es que la puedas saludar con un lindo beso, si es que te gusta. ¿Te parece linda?", le preguntó el presentador a Cami Lonigro. "Sí, es bellísima", afirmó con una sonrisa.

Después de la puntuación del jurado, Coti se sumó a la pista y algunos comenzaron a arengar: "pico, pico, pico". Mati Teclas, a pedido de Tinelli, cantó la canción Mi historia entre tus dedos, de Gianluca Grignani, para armar un clima más romántico. Acto seguido, la correntina, nerviosa, se acercó, abrazó a la bailarina, y le dio un tierno beso en la boca.

Coti Romero le confirmó la peor noticia a Marcelo Tinelli sobre su relación con El Cone

Luego de las infidelidades que salieron a la luz de Alexis El Conejo Quiroga a Coti Romero, está claro que su idea de reconciliarse quedó muy lejos. Es por eso, que la correntina decidió hablar una vez más en la pista de Bailando 2023 (América) y fue contundente al referirse al vínculo entre ambos.

Lo cierto es que días atrás, Alexis hizo su descargo en el programa acerca del video donde se lo ve besando a otra chica en un boliche. Por esa razón, este miércoles Coti pidió uno minutos para decir unas palabras. "Quería dar por terminado ese tema porque yo le perdono todo lo que hizo y lo agradezco también porque me dio una enseñanza, aunque dolió, fue enseñanza muy importante de estas cosas que pasan en la vida, no soy la primera", comenzó diciendo.

"Él puede salir lo que quiera pero sabe en el fondo que yo hice las cosas bien. Y sabe también, que el día de mi cumpleaños, cuando viajamos a México juntos, se estaba escribiendo con otras chicas", siguió.

Finalmente, dejó en claro sus intenciones y sostuvo: "Podría salir a matarlo en todos los programas porque tengo hasta las capturas pero no lo voy a hacer por el amor y el respeto que le tengo todavía. No voy a volver más, él quiere volver conmigo, fíjate que cuando uno hace las cosas bien se nota, pero yo con él no porque se me cayó del pedestal donde lo tenía".

"Yo le perdono todo pero quiero que se termine el tema. Le deseo lo mejor, que haga su vida, y sea feliz", cerró.