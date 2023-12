La contundente respuesta de Ecko sobre su supuesto romance con La Joaqui en el Bailando 2023

Acto seguido, el cantante aclaró que no tiene intenciones de tener una relación con una mujer que esté de novia o casada. También le consultaron desde El streaming del Bailando si estaba saliendo con La Joaqui y afirmó: “Es una colega, nos llevamos muy bien”.

“Hicimos una canción, nos llevamos muy bien y cantamos en el Luna Park”, remarcó. Hace un mes los artistas habían compartido una foto en las redes en la que ambos estaban en ropa interior y había despertado sospechas de un posible noviazgo.

La denuncia de La Joaqui tras un fuerte rumor: "Hace 6 meses que vengo tolerando y haciendo la vista gorda"

En medio de días marcados por el resultado del balotaje, con el triunfo de Javier Milei como presidente electo, las redes sociales se encendieron con reacciones de todo tipo, algunas a favor y otras en contra.

En Twitter se viralizó un supuesto posteo de La Joaqui, donde dejaba asentado que iba a irse del país por no estar de acuerdo con la decisión en las urnas.

Ante el revuelo que se generó por esa noticia fake, la jurado de Got Talent Argentina reaccionó con un contundente descargo. "Gente, con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden. Hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma. Ni siquiera se toman el trabajo de buscar mis redes reales", expresó.

La Joaqui aclaró que no tiene intenciones de radicarse en el exterior. "Yo jamás dejaría mi país. Amo mi tierra. Algunos con tal de bardear, se suben a cualquier bondi", remarcó.

La cantante mencionó que no es la primera vez que es víctima de una fake news: "Llevo más de 6 meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal y me guardo todo para mi. Hago la vista gorda pero esta gente no se cansa".

La figura de Telefe deslizó que hay una campaña para intentar perjudicarla. "Cuando alguien ya no tiene el alcance de manejarte a vos, va a buscar la manera de manejar cómo te ve el resto. Dejen de alimentar mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme, que sea por mi y mis acciones no por las que otros viralizan para tener 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí", cerró.