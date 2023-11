La Joaqui habló a fondo de sus problemas de salud mental: "Tuve un ataque de pánico social muy grave"

“Estuve mucho tiempo muy mal, porque tuve un ataque de pánico social muy grave y no me lo pude sacar”, reveló. “Yo decía, ‘loco, cómo puede ser que a cualquier lugar a donde voy trato de ser copada, ser buena, ser educada y de saludar a todo el mundo’ y salen un rato en un canal a decir que yo no quise tocar en su evento porque no me dieron champagne y yo no tomo ni alcohol”, dijo sobre la fama.

“Es violento, porque primero me estás atacando a mí como alcohólica manija, que no soy, y la gente le va a creer”, opinó y se preguntó: “¿A quién le van a creer, al egresado del colegio privado o a la cantante de RKT?”.

Ahí, el actor Juan Gil Navarro, que estaba en la mesa, expresó que la gente le va a creer a ella. La artista manifestó: “No me van a creer”. Y agregó: “Bueno, tal vez si me defiendo”.

Embed

El emotivo mensaje de La Joaqui por el cumpleaños de su hija Eva: "Llegaste a este mundo..."

La Joaqui le dedicó a su hija más chica, Eva, un sentido mensaje a través de las redes sociales por su cumpleaños. La cantante de RKT y jurado de Got Talent Argentina hizo una profunda reflexión sobre la vida.

“Feliz cumpleaños a mi amor más chiquito. Si algo deseo en esta vida es que seas quien vos quieras ser, sin miedo al prejuicio, que vivas cada etapa con su determinado tiempo, sin correr, disfrutando el viaje”, escribió la cantante para su niña que cumplió cinco años.

Y continuó: “Llegaste a este mundo en un momento difícil y de repente la vida nos cambió, los sueños se empezaron a hacer realidad y el sol salía más seguido”.

"Dicen que un niño llega con un par debajo del brazo, pero vos viniste con una galaxia entera, un mundo nuevo. No importa qué tormentas puedan venir, siempre vamos a dormir la siesta abajo de la lluvia", cerró el mensaje La Joaqui junto a dos tiernas fotos con Eva.