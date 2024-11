La contundente respuesta de Griselda Siciliani los fuertes dichos de Sabrina Rojas: "Me incomoda"

En tanto, ese viernes LAM (América) fueron en busca de la actriz, que respondió a los dichos de la ex de Luciano. “Lo leí pero no lo vi. Yo no opino de nadie ni de nada que tenga que ver con mi vida y que no tenga que ver con el trabajo. Soy medio embole para estas cosas”, admitió.

Sin embargo, reconoció: “A mí lo que me pasa, para ser totalmente honesta, es que yo quiero que todos me quieran. Incluso Sabrina. Pero ya sé que no es posible, uno tiene la fantasía. Entonces cuando lees o cuando escuchas que alguien no te quiere o tiene algo con vos, y…no me gusta”.

“Me parece que son estilos y así no como yo no hablo hay otros que les da ganas de hablar y son estilos. Ninguno está ni bien ni mal”, comentó.

Griselda Siciliani Sabrina

Por otro lado, contó si tuvo oportunidad de coincidir con Sabrina y expresó: “No es necesario. Es muy divertido ser novios, yo soy muy partidaria de eso”.

Finalmente, opinó sobre los rumores de ser una tercera en discordia en la relación de Flor Vigna con Luciano y manifestó: “Claro que me molesta pero no sé cómo explicarlo sin sonar políticamente correcta. Es algo que me incomoda y preferiría que nadie hable de mí de esa manera o que nadie hable de mi vida pero tampoco es nada grave”.

“Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos libres y soy partidaria de respetar, dentro de lo que se pueda, las opiniones y maneras de los demás que no tienen por qué ser iguales a los de uno”, concluyó.

La fulminante frase de Sabrina Rojas al recordar la relación de Luciano Castro y Flor Vigna

La actriz Sabrina Rojas visitó este viernes a Angel de Brito en su programa de streaming por Bondi Live y se animó a un picante ping pong de preguntas donde soltó contundentes declaraciones.

El momento clave llegó cuando el periodista hizo mención a Flor Vigna, y la conductora recordó algunos momentos de su noviazgo con Luciano Castro que la hicieron estallar.

“¿Qué pensás de Flor Vigna?”, preguntó Ángel. Para su sorpresa, Sabrina decidió dar su respuesta con un juego de palabras en referencia a una canción de la ex Combate.

“Florcita, puedo solita. Es una frase que repito mucho últimamente. El otro día estaba con un montón de bolsas y estaba el gordo, y me dice ‘estoy acá. Te ayudo’. Y yo le digo ‘puedo solita’”, deslizó.

Acto seguido, remarcó: “A Flor la queremos, pero no la entendemos. A mí me cae bien, le tengo cariño. A veces me dan ganas de abrazarla, aconsejarla, y hay veces que digo, no podés”.

En ese sentido, también hizo un análisis de la imagen de Luciano en los años que estuvo con Vigna y confesó: "Públicamente, la peor versión del gordo fue cuando estuvo con Flor. Igual, se expuso solo”.

“Cuando viste la imagen de Luciano en la bañera con las bananas y las muñequitas, ¿qué dijiste?”, insistió Ángel. “Casi me muero... Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera. Lo cuidaba mucho. Él tenía una imagen y no lo quería arrastrar a la mía. Ahora volvió a la normalidad", cerró ella.