Sabrina Rojas relató su tenebrosa experiencia en la casa donde Jimena Barón vivió un episodio paranormal

Sabrina contó que en esa casa vivió una amiga de ella y que conoce bien cada rincón de la vivienda. "Se me pone la piel de gallina, esto me da mucha impresión. Se ven tres dedos que se apoyan en los hombros de Jimena", precisó la conductora.

Embed

Y comentó: “Te voy a contar algo: yo a esa casa la conozco (le decía a Tartu). Estuve en esa terraza muchísimos años, porque antes de que viva ahí la amiga de Jimena, vivió mi amiga Paula como 15 años en ese edificio, esa es la terraza donde vivía ella y ahora vive una amiga de Jimena".

"Lo que viví yo en esa casa es estar mirando tele y que se nos suba el volumen del televisor solo y mirarnos así y decir: 'quién es '”, recordó asombrada Sabrina Rojas.

"Eso es posta", remarcó. Y cerró: “A Paula supuestamente se le abrían cajones, que nos contaron y yo nunca viví. Así que, evidentemente los fantasmas que molestaban a mi amiga estuvieron molestando a Jimena Barón en esa misma terraza”.

sabrina rojas 2.jpg

El sorpresivo gesto de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras el escándalo con Luciano Castro

En el programa Pasó en América, América Tv, se analizaba el supuesto llamado de Javier Milei a Fátima Florez para pedirle que deje de imitarlo en su espectáculo, cuando Sabrina Rojas lanzó un inesperado guiño buena onda para Flor Vigna, ex de Luciano Castro.

"Parece que hubo llamado. Le dijo no me imites más. En este momento, Fátima está en Las Vegas, pero dijo que a la vuelta, capaz no haga el personaje (de Milei)", indicó Augusto Tartufoli cuando se analizaba el tema.

A lo que Sabrina Rojas comentó: "No, ya está, que no lo haga. Aparte, ella (por Fátima) puede solita. No necesita de Milei, ella llena teatros sin hablar de Milei".

En ese momento, el musicalizador del programa entró en escena de fondo con la canción Puedo solita de Flor Vigna y la conductora no se hizo la distraída al escuchar el tema de la ex de Luciano Castro.

"Che, yo te digo que si Flor cobra por Sagai con el Puedo solita, ojo, Flor, porque acá lo pasamos un montón...", dijo pícara Sabrina a pura sonrisa. "Sí, esto se cobra", remarcó Tartu. Y Sabrina Rojas sentenció: "Y está bien. Hay que colaborar con los artistas".