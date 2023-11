La contundente respuesta de Natti Natasha ante las acusaciones de sacar a María Becerra de un festival

Ante este revuelo, la cantante latina se defendió y escribió en su cuenta de Twitter: “Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas”.

“Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias”, sumó Natti Natasha.

Acto seguido, Becerra también lanzó un comunicado para apoyar a la cantante. “Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho. ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen”, escribió.

natti natasha.jpg

rta maria becerra.jpg

María Becerra reveló que un reconocido artista pidió que la saquen de un festival

María Becerra no para de cosechar éxitos. Recientemente se convirtió en la primera artista femenina argentina en llenar el Estadio de River. Ahora, 'La nena de Argentina' estuvo como invitada a Soñé que volaba, el programa de streaming de Migue Granados y reveló que un artista pidió que ella no participara en algunos festivales.

“Alguien que, por ejemplo, dice ‘¿querés que lleve mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra o sácala del line-up sino mi artista no va’”, contó la cantante. "Pero eso es directamente maldad, porque ni siquiera es que se puede justificar desde el punto de vista del negocio", le dijo Lucas Fridman, productor de Olga.

“Sí y me lo han hecho un montón de veces”, admitió Becerra y adelantó: “Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. ¡Le voy a tirar ‘beef’ a lo loco!”.

"¿Cómo se llama?", le preguntó Migue. “No lo puedo decir, pero la canción va a ser su primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data”, cerró.