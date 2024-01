La contundente respuesta de Pampita a quienes criticaron la forma de peinar a su hija

En eso, Pampita esbozó una cálida sonrisa y aseguró: "En casa". “Es tan divertida, es muy graciosa y creo que está sobre estimulada al tener tantos hermanos. Tiene unas conversaciones geniales y es media salvaje también”, agregó.

Anita Moritán

Además profundizó en la relación que tiene con sus hermanos y resaltó: “Juega todo el tiempo con varones y juega muy físico, la revolean, la alzan, va a una cama elástica y sale volando, ella ya está acostumbrada”.

“A mi me encantan los peinados que le haces, cuando le haces esas colitas con la pelusita que tiene”, mencionó la conductora del programa, Flor de la V, y Pampita aprovechó para hacer un descargo acerca de dicha cuestión.

Recordando ciertos cuestionamientos que recibió en las redes sociales, la modelo sentenció: “La gente piensa que esta re tirante pero no está tan tirante, no se preocupen. Porque a veces me dicen esta muy tirante y no, el pelo es tan finito que queda así. No sufran".

La contundente reacción de Pampita tras la desopilante foto de Darío Barassi imitándola en la playa

Recientemente Darío Barassi conjugó descanso en familia y trabajo, al instalarse por varios días en México para grabar junto a Wanda Nara parte de lo que será el Love is Blind Argentina para Netflix.

Así, en sus tiempos libres no dudó en disfrutar junto a su mujer y sus dos hijas de la playa y las comodidades del resort en la paradisíaca Riviera Maya, casualmente el mismo en el que también estuvo trabajando Pampita.

Fue así que, fiel a su humor entre inocente y picante, Barassi no pudo con su genio y compartió en su cuenta de Instagram una desopilante foto suya posando detrás de una palmera con el mar de fondo, comparándose con la modelo y tratando de imitarla.

Daría Barassi imitando a Pampita.jpg

"Estuvo @pampitaoficial en este mismo hotel haciendo producciones grosas y siendo una reina. No va que intento hacerme el sexy en la playa tapando la panza con una palmera, y nada sale como quiero. Lpm. ¿Real me sale panza después del tronco?!?", escribió risueño el conductor.

Como era de esperar, casi de inmediato Carolina Ardohain no pudo más que reaccionar a pura risa y festejando la ocurrencia de Darío, con tres emojis de caritas llorando de la risa, tomando la broma con la mejor de las ondas por supuesto.