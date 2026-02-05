Natalie Weber contó el secreto para tener un abdomen plano: los cinco alimentos que eliminó de su dieta

IG Natalie Weber 2

Sin embargo, Natalie se ocupó de aclarar que se trata de una experiencia personal y no de una regla general. “A mí me funciona”, agregó, marcando que cada cuerpo responde de manera diferente y que su elección está basada en lo que comprobó en sí misma.

Claro que otra usuaria decidió ir un paso más allá y apuntó al costado emocional del proceso. La pregunta fue directa: cómo hace para no desbordarse los fines de semana después de varios días de control estricto. La respuesta volvió a mostrar un perfil sincero y sin poses.

“Intento acordarme de lo mal que me voy a sentir después y me mido un poco, solo un poco”, confesó Weber, dejando en claro que la tentación existe. Al mismo tiempo, explicó que no vive su rutina como una prohibición permanente y que también se permite aflojar. “Pero el fin de semana me relajo e intento comer todo lo que en la semana no”, sostuvo.

Así, la panelista expuso una lógica basada en el equilibrio: esfuerzo, conciencia y disfrute medido. Una fórmula que, según ella misma contó, le permite sostener hábitos sin caer en extremos y mantener una relación más saludable con la comida y con su propio cuerpo.

IG Natalie Weber 1

Por qué Natalia Weber se mostró furiosa por las controvertidas declaraciones de la China Suárez sobre las casadas que le escriben a Mauro Icardi

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una fuerte declaración que no pasó inadvertida. En una videollamada con La mañana con Moria (El Trece), la actriz habló este lunes sin filtros sobre su relación con Mauro Icardi y aseguró que el futbolista recibe mensajes privados de mujeres casadas, muchas de ellas conocidas del ambiente, algo que —según contó— no le genera ningún conflicto puertas adentro.

Durante la charla con Moria Casán, la actriz fue contundente y dejó en claro que está al tanto de todo lo que sucede en las redes de su pareja. "¿Sabes la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza", lanzó sin vueltas.

Fiel a su estilo provocador, Moria la incentivó —en tono de humor— a dar nombres, pero la China fue tajante y marcó un límite. "Le dicen de todo: mucha foto, mucho video... Ni loca, no me interesa en lo más mínimo (decir quiénes son). Yo confío en Mauro y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina", sentenció.

La actriz también apuntó contra la doble vara que, según ella, existe en el medio. "Pero son las primeras en salir a criticar. Las veo a todas y nos reímos. Digo: mirá esta, le escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice. Es muy careta este ambiente", disparó la ex de Benjamín Vicuña, dejando una frase que rápidamente se viralizó.

Como era de esperarse, sus palabras fueron tema obligado en los ciclos de espectáculos. En Intrusos (América TV), Natalie Weber fue una de las más críticas y no ocultó su enojo con la actitud de la actriz. “A mí lo que no me gustó es cuando dijo que hay muchas del medio casadas que le escriben a Mauro. Una descerebrada le puede escribir a Mauro estando casada sabiendo que ellos publican y muestran todo”, expresó.

La esposa de Mauro Zárate fue más allá y cuestionó la falta de pruebas. “Para hacer esa denuncia, mostrá los mensajitos, porque sino ensucia gente sin ningún tipo de sentido. No le creo nada", afirmó sin rodeos.

Además, Weber reflexionó sobre su propia experiencia al estar en pareja con un futbolista famoso y marcó diferencias. "Yo nunca me creí eso, igual ella se debe sentir eso porque Turquía tiene dos equipos grandes y a él le fue muy bien", comentó.

Por último, la panelista volvió a cargar contra la actriz y recordó viejas polémicas. "No le creo nada de lo que dijo y de última si le molesta la opinión de los periodistas o panelistas, hay que bancársela porque ellos lo hicieron público: la carta en contra de Benjamín Vicuña, las cosas que dijo de Wanda", sostuvo. Y cerró filosa: "Cuando la acusaron de meterse en el matrimonio de Wanda y de Mauro, ¿se acuerdan la historia que ella hizo larguísima? 'Hay los hombres me mienten y yo elijo creerles'. Dale China, dale China...".