El desgarrador recuerdo de Sofía Zámolo a 5 años de una muerte irreparable

En un mensaje cargado de sensibilidad, también reflexionó sobre el paso del tiempo y la maternidad: “La extraño tanto. Mamá era la persona más presente que teníamos en nuestras vidas. Súper madraza, atenta, divertida, protectora y podría seguir años describiéndola así. Hoy siendo mamá valoro aún más la increíble mamá que tuve. Lo increíble que fue como abuela. Mamá te extraño siempre, te veo en mis sueños”.

El recuerdo de su madre no es algo aislado en la vida de Sofía. Meses atrás, incluso, se quebró al hablar del tema en televisión durante una charla en la mesa de Mirtha Legrand (El Trece).

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó: “¿Cómo ha sido tu vida querida? Eras muy pegada a tu madre, ella se enferma y muere. Ahí sufriste muchísimo, como todos como cuando hemos perdido a nuestra madre. Tu caso me emocionó cuando lo leí porque fue terrible”.

Visiblemente afectada, la modelo respondió: “Sí, todavía me cuesta hablar mucho de mi mamá. Una gran mujer, para mi un ejemplo total”.

Aunque Mirtha intentó cambiar de tema, Sofía decidió seguir y recordarla con amor: “Me acuerdo cuando venía a tu programa que siempre (ella) te traía alguna cajita de té, algún marco que ella hacía y te lo regalaba. Yo le decía: ‘Ay mamá, no la molestes a Mirtha’. Me acuerdo una vez que me dijiste: ‘Yo tengo una cajita de té que me hizo tu mamá’. No podía creer que la habías guardado. Una gran madre, siempre fui muy apegada a ella, la extraño todo el tiempo, me hace mucha falta”.

Y cerró con una confesión que conmovió a todos: “Pero tengo comunicación con ella constante, las señales que me manda... están todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de unas flores, aparece una mariposa naranja, siempre. Revoloteando arriba nuestro, juega, se va, vuelve, se va y vuelve”.

Por qué la hija de Sofía Zámolo estuvo 12 días internada

El año pasado, Sofía Zámolo tuvo una gran noticia al obtener el Martín Fierro Latino a lo mejor de la televisión, la radio y el streaming en Latinoamérica por su programa Argentinos en Miami (América TV).

Sin embargo, días antes la modelo y conductora pasó por días muy difíciles y de total preocupación. Desde su cuenta en Instagram, Zámolo explicó cuál fue el extraño motivo por el que su hija California estuvo 12 días internada, ante la pregunta que le hizo un seguidor.

Zámolo no pudo estar en la premiación debido a este inconveniente de salud que pasó su hija y por eso explicó en detalle qué fue lo que pasó.

“Gracias a todos por sus mensajes! Estoy muy feliz de que hayamos ganado el Martín Fierro Latino conduciendo Argentinos en Miami”, indicó la modelo y conductora con una foto del galardón y agradeciendo a todas las personas que confiaron en ella y al canal.

Y agregó: “Después de casi dos semanas con mi hija internada, teníamos muchos controles y médicos que me impidieron estar en Miami ayer. Gracias a mi equipo por subir a recibirlo en nombre de Argentinos en Miami y en nombre mío, con todo el amor y trabajo que le puse al programa desde el día uno que me llamaron contándome el proyecto”.

Antes, Sofía Zámolo había contado en un posteo qué fue el particular problema de salud que tuvo su hija de 4 años y que la tuvo muy angustiada.

“Tuvo una bacteria que entró a través de una lastimadura y costó bastante encontrar el antibiótico que la mate. Fueron 12 días de mucha angustia e incertidumbre. Solo de acordarme lloro. Pero por suerte y gracias a Dios, está muy bien ya”, precisóSofía ya más aliviada tras ese difícil momento que pasó por el problema de salud de su hija.