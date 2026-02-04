Así fue la última aparición de Juan Carlos Velázquez, el inolvidable "mini" de Duro de Domar
El querido humorista, Juan Carlos Velázquez, falleció este miércoles y se conoció la última aparición en un conocido programa de televisión con uno de sus personajes. El video del momento.
4 feb 2026, 21:38
Así fue la última aparición de Juan Carlos Velázquez, el inolvidable mini de Duro de Domar
Con profundo dolor se conoció en las últimas horas la muerte deJuan Carlos Velázquez, el entrañable artista que se ganó el cariño del público como el “mini” en Duro de Domar.
La triste noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien se comunicó con la familia del humorista en el marco de una nota para Mitre Live. Según relató, la conversación fue íntima y respetuosa, y los familiares pidieron preservar la privacidad en este difícil momento.
Velázquez fue una figura muy querida por los televidentes, especialmente durante los años en que el ciclo era conducido por Roberto Pettinato, etapa en la que su carisma lo convirtió en un personaje inolvidable.
Su última aparición televisiva se dio recientemente en Bendita (El Nueve), donde sorprendió al público al interpretar a "El MiniChaqueño Palavecino", despertando risas entre los panelistas y la audiencia.
Embed
De qué murió Juan Carlos Velázquez, el "mini” de Duro de Domar
La muerte de Juan Carlos Velázquez, recordado por su entrañable paso por Duro de Domar, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y entre los televidentes que lo acompañaron durante años. Apenas se conoció la noticia, las redes se llenaron de mensajes cargados de cariño, nostalgia y agradecimiento por su carisma y espontaneidad frente a cámara.
En los últimos tiempos, su salud ya había encendido señales de alarma. En 2024, el actor debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación con fuertes dolores en el pecho y problemas para respirar. Luego se supo que los médicos le detectaron arterias obstruidas y que necesitó un tratamiento inmediato para estabilizarse.
Tras aquel episodio, Velázquez había hablado con emoción sobre lo que significó ese susto en su vida y la importancia de cuidarse: “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”. Aunque se había alejado de los medios en los últimos años, su figura seguía muy presente en el corazón del público, lo que hizo que su partida golpeara fuerte en el mundo del espectáculo.