Así fue la última aparición de Juan Carlos Velázquez, el inolvidable "mini" de Duro de Domar

De qué murió Juan Carlos Velázquez, el "mini” de Duro de Domar

La muerte de Juan Carlos Velázquez, recordado por su entrañable paso por Duro de Domar, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y entre los televidentes que lo acompañaron durante años. Apenas se conoció la noticia, las redes se llenaron de mensajes cargados de cariño, nostalgia y agradecimiento por su carisma y espontaneidad frente a cámara.

En los últimos tiempos, su salud ya había encendido señales de alarma. En 2024, el actor debió ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación con fuertes dolores en el pecho y problemas para respirar. Luego se supo que los médicos le detectaron arterias obstruidas y que necesitó un tratamiento inmediato para estabilizarse.

Tras aquel episodio, Velázquez había hablado con emoción sobre lo que significó ese susto en su vida y la importancia de cuidarse: “Gracias a Dios no era mi hora todavía. Estoy muy bien y Dios me permite seguir vivo”. Aunque se había alejado de los medios en los últimos años, su figura seguía muy presente en el corazón del público, lo que hizo que su partida golpeara fuerte en el mundo del espectáculo.