Susana Roccasalvo confirmó la separación de una famosa actriz: "Diferencia abismal"

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo. Fue Susana Roccasalvo, en Implacables (El Nueve), quien anunció la ruptura de Soledad Silveyra con su pareja, un empresario argentino radicado en Brasil.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Una famosísima actriz le confirmó a Susana Roccasalvo que se separó de su pareja. "El amor está en pausa", afirmó la artista.
La noticia sorprendió al mundo del espectáculo. Fue Susana Roccasalvo, en Implacables (El Nueve), quien anunció la ruptura de Soledad Silveyra con su pareja, un empresario argentino radicado en Brasil.
En diálogo con la conductora, Solita no esquivó el tema y habló con total sinceridad sobre el presente sentimental que atraviesa. “El amor está en una pausa”, confesó, y agregó: “Es el hombre más bueno que he conocido, no estamos juntos, lo quiero porque es una persona extraordinaria José”.
Con la franqueza que la caracteriza, Silveyra admitió que sueña con que el tiempo ambos puedan reencontrarse desde otro lugar. “Espero que podamos ser amigos, seguro que sí”, expresó con valentía, dejando en claro que el cariño hacia su expareja sigue intacto.
Al profundizar sobre las razones que llevaron a la separación, la actriz descartó que la distancia geográfica haya sido el factor determinante. “No pasa por la distancia, pasa por la vida tan diferentes que tenemos”, aseguró, dejando entrever que las rutinas y estilos de vida opuestos fueron los que marcaron la diferencia.
Para ilustrar esa incompatibilidad, Solita compartió un ejemplo concreto: “Él venía a Buenos Aires y yo me duermo a las 3 de la mañana, él se levanta a las 6. Es una diferencia abismal, creo que eso fue lo que nos separó”.
El 7 de marzo de 1972 marcó un hito en la televisión argentina con el estreno de Rolando Rivas, taxista, la recordada novela de Alberto Migré que tuvo como protagonistas a Claudio García Satur y Soledad Silveyra. La ficción se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y en uno de los mayores éxitos de la pantalla chica.
En una entrevista con Intrusos (América TV), García Satur repasó cómo fue el momento en que lo convocaron para sumarse a esa producción que cambiaría su carrera.
"Estuve 5 años en Los Campanelli. Terminó mi contrato con Los Campanelli y yo podía renovar o irme. Me ofrecieron firmar un contrato por dos años y exclusividad. Yo dije: 'uno solo y sin exclusividad'", recordó el actor, dejando en claro que esa decisión fue clave para lo que vendría después.
Gracias a esa libertad contractual, en 1972 García Satur pudo aceptar el proyecto que lo consagraría definitivamente. "Me llama Migré para hacer Rolando Rivas Taxista. Sin firmaba ese contrato (para hacer Los Campanelli) que me ofrecían con exclusividad, yo no hacía el programa", señaló, reconociendo que aquella elección fue determinante en su trayectoria.
Durante la charla, Adrián Pallares le comentó que Soledad Silveyra había revelado recientemente el motivo por el cual no continuó un año más en la novela. "Solita dijo hace poco que ella dejó de hacer el segundo año porque sino se iba a enamorar locamente", recordó el conductor.
Al escuchar esa confesión, García Satur reaccionó con humor y picardía. "¿Eso dijo? ¿Locamente? ¡Dame el teléfono!", exclamó entre risas, mostrando la complicidad y el cariño que aún perdura entre los protagonistas de aquella historia inolvidable.