Susana Roccasalvo confirmó la separación de una famosa actriz: "Diferencia abismal"

Para ilustrar esa incompatibilidad, Solita compartió un ejemplo concreto: “Él venía a Buenos Aires y yo me duermo a las 3 de la mañana, él se levanta a las 6. Es una diferencia abismal, creo que eso fue lo que nos separó”.

soledad silveyra y novio

Cómo fue la reacción de Claudio García Satur al enterarse por qué Solita Silveyra se bajó del éxito Rolando Rivas Taxista

El 7 de marzo de 1972 marcó un hito en la televisión argentina con el estreno de Rolando Rivas, taxista, la recordada novela de Alberto Migré que tuvo como protagonistas a Claudio García Satur y Soledad Silveyra. La ficción se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y en uno de los mayores éxitos de la pantalla chica.

En una entrevista con Intrusos (América TV), García Satur repasó cómo fue el momento en que lo convocaron para sumarse a esa producción que cambiaría su carrera.

"Estuve 5 años en Los Campanelli. Terminó mi contrato con Los Campanelli y yo podía renovar o irme. Me ofrecieron firmar un contrato por dos años y exclusividad. Yo dije: 'uno solo y sin exclusividad'", recordó el actor, dejando en claro que esa decisión fue clave para lo que vendría después.

Gracias a esa libertad contractual, en 1972 García Satur pudo aceptar el proyecto que lo consagraría definitivamente. "Me llama Migré para hacer Rolando Rivas Taxista. Sin firmaba ese contrato (para hacer Los Campanelli) que me ofrecían con exclusividad, yo no hacía el programa", señaló, reconociendo que aquella elección fue determinante en su trayectoria.

Durante la charla, Adrián Pallares le comentó que Soledad Silveyra había revelado recientemente el motivo por el cual no continuó un año más en la novela. "Solita dijo hace poco que ella dejó de hacer el segundo año porque sino se iba a enamorar locamente", recordó el conductor.

Al escuchar esa confesión, García Satur reaccionó con humor y picardía. "¿Eso dijo? ¿Locamente? ¡Dame el teléfono!", exclamó entre risas, mostrando la complicidad y el cariño que aún perdura entre los protagonistas de aquella historia inolvidable.