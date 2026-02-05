El polémico video de Maxi López de fiesta que se viralizó y podría enfurecer a Daniela Christiansson

"Mientras su mujer está en Suiza armando los bolsos para venir a la Argentina. Uno dice: ¿Qué hace Maxi López? Trabaja como un loco todo el día y a la noche se encierra a ver películas, hace una videollamada con la sueca y se va a dormir... Pues no", explicó la periodista.

En el video se lo ve a Maxi López a pura sonrisa en un conocido boliche de La Feliz rodeado de varias personas en ronda con un cartel luminoso que decía: "Maxi es Stellito más".

"Va a haber quilombo con esto, está viralizado por eso lo traemos acá, en las redes lo están matando", indicó la panelista. A lo que Martín Salwe comentó desdramatizando la escena: "Fue a escuchar música chicos ¿está casado o está preso? No entiendo". Y Varela sentenció: "No hay ni un hombre alrededor, son todas minas".

Cabe recordar que el ex futbolista tiene planeado con Daniela Christiansson instalarse en unos meses definitivamente en la Argentina también junto a los pequeños Elle y el recién nacido Lando.

El especial pedido de Valentino a Maxi López cuando tenía 15 años

Maxi López recordó cuando residía en Londres junto a su mujer Daniela Christiansson y su pequeña hija Elle, mientras que Wanda Nara se encontraba en Estambul con Mauro Icardi con sus hijos.

Por aquel entonces, repasó una profunda charla que tuvo con su hijo Valentino: "Wanda vuelve de nuevo a Turquía, y yo tengo una llamada con Valentino, que tenía 14, 15 años, y me dice: 'Papá, yo me quiero quedar a vivir en Argentina'", relató.

El ex futbolista intentó convencerlo de otra alternativa: “Yo le dije: 'Vení a Londres con papá, te consigo un club, te vas a probar en dos segundos'. 'No, no, no, yo hice la prueba, todo este esfuerzo, me quedo a vivir en Argentina', me dice".

"Entonces hablé con mi hermano, que vivía en Buenos Aires, le pregunté si podía quedarse a vivir con él, porque yo estoy en Inglaterra, y él se quiere quedar en Argentina”, explicó Maxi López.

“Yo estaba con el corazón que se me apretaba todo. Y decía: 'Por qué no viene acá'. Él quería eso. No le podía cortar el sueño, es lo que él quiere y hasta se quería quedar solo por esto, dale por ahí. Mi hermano, obviamente, tiene un nene con su pareja pero lo arroparon”, admitió sobre esa sincera charla con su hijo que lo conmovió.

Valentino finalmente encontró en su tío y su familia el sostén que necesitaba, algo que el ex de Wanda destacó con gratitud: “Nunca mejor estuvo contendio con ellos, que le dieron todo el amor. Y con Wanda era ‘lo entendías o lo entendías’. Fue todo muy rápido”.